الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور في الحواصلية

تحت شعار "رسالتنا الحب"، ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الاحتفال السنوي التاسع والعشرين لجماعة إيمان ونور، بكنيستي السيدة العذراء، والقديسة تريزا، بالحواصلية.

شارك في الاحتفال الأب عمانوئيل عبدالله، والأب أنجيلوس منير، راعيا الكنيستين، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء إيمان ونور بالرعيتين.

التأكيد على أهمية متابعة ذوي الهمم وأسرهم

وفي كلمته، قدم صاحب النيافة كلمات التشجيع، والتهنئة للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية متابعة ذوي الهمم، وأسرهم، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهم، على كافة المستويات، كما شجع الأنبا باسيليوس خدام إيمان ونور، من أجل التفاني في الخدمة، كما تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى.

قداس عيد القديس يوحنا دي لاسال

من جهة أخرى، ترأس أمس، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديس يوحنا دي لاسال، مؤسس المدارس اللاسالية في العالم، الذي يوافق اليوم، السابع من إبريل الذكرى 305 لنياحته.

أقيم الاحتفال بمدرسة سان بول (الفرير)، بشبرا، بمشاركة بعض الآباء الكهنة، كما حضر أيضًا بجانب طلاب المدرسة، ومجلس إدارتها السيدات والسادة: باسم وجيه، منسق الرسالة التربوية اللاسالية بمصر، والإخوة: سامح فاروق، مدير مدرسة القديس يوسف (الفرير)، بالخرنفش، فادي سلامة، وفاخر مهدي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة مدرسة القديس يوسف (الفرير)، بالخرنفش، وبعض طلابها.

ندوة حول صلة الرحم للطلاب المسلمين

وعلى جانب الآخر، حضر الطلاب المسلمون ندوة حول "صلة الرحم"، حاضر فيها فضيلة الدكتور إسماعيل عابدين، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، حيث أجاب في نهايتها على أسئلة الطلاب حول مختلف الموضوعات.

كما استقبل نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، اللجنة الخاصة بتنظيم مسيرة الشباب لهذا العام، بقيادة الأب فرنسيس وحيد، مسئول اللجنة، وذلك بمقر المطرانية.

وستكون مسيرة الشباب لهذا العام في ضيافة الايبارشية، حيث تضمن اللقاء طرح أفكار عملية، من أجل مساعدة الشباب، للإصغاء إلى صوت الله في مسيرة جديدة، لانطلاقة أفضل، نحو البحث عن معنى الحياة، والخروج من الذات.