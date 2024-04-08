الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور في الحواصلية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تحت شعار "رسالتنا الحب"، ترأس  الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الاحتفال السنوي التاسع والعشرين لجماعة إيمان ونور، بكنيستي السيدة العذراء، والقديسة تريزا، بالحواصلية.

شارك في الاحتفال الأب عمانوئيل عبدالله، والأب أنجيلوس منير، راعيا الكنيستين، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء إيمان ونور بالرعيتين.

 التأكيد على أهمية متابعة ذوي الهمم وأسرهم

وفي كلمته، قدم صاحب النيافة كلمات التشجيع، والتهنئة للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية متابعة ذوي الهمم، وأسرهم، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهم، على كافة المستويات، كما شجع الأنبا باسيليوس خدام إيمان ونور، من أجل التفاني في الخدمة، كما تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى.

  قداس عيد القديس يوحنا دي لاسال

من جهة أخرى، ترأس أمس، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديس يوحنا دي لاسال، مؤسس المدارس اللاسالية في العالم، الذي يوافق اليوم، السابع من إبريل الذكرى 305 لنياحته.

أقيم الاحتفال بمدرسة سان بول (الفرير)، بشبرا، بمشاركة بعض الآباء الكهنة، كما حضر أيضًا بجانب طلاب المدرسة، ومجلس إدارتها السيدات والسادة: باسم وجيه، منسق الرسالة التربوية اللاسالية بمصر، والإخوة: سامح فاروق، مدير مدرسة القديس يوسف (الفرير)، بالخرنفش، فادي سلامة، وفاخر مهدي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة مدرسة القديس يوسف (الفرير)، بالخرنفش، وبعض طلابها.

 ندوة حول صلة الرحم للطلاب المسلمين

وعلى جانب الآخر، حضر الطلاب المسلمون ندوة حول "صلة الرحم"، حاضر فيها فضيلة الدكتور إسماعيل عابدين، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، حيث أجاب في نهايتها على أسئلة الطلاب حول مختلف الموضوعات.

كما استقبل نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، اللجنة الخاصة بتنظيم مسيرة الشباب لهذا العام، بقيادة الأب فرنسيس وحيد، مسئول اللجنة، وذلك بمقر المطرانية.

وستكون مسيرة الشباب لهذا العام في ضيافة الايبارشية، حيث تضمن اللقاء طرح أفكار عملية، من أجل مساعدة الشباب، للإصغاء إلى صوت الله في مسيرة جديدة، لانطلاقة أفضل، نحو البحث عن معنى الحياة، والخروج من الذات. 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس يسري للبيطاش والاحتفال بعيد الشكر بالإسكندرية

لاهوت إكسبلورنيشنز الإنجيلية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بفرع السويد

الكنيسة تحتفل بذكرى الطوباوية بييرينا موروسيني العذراء الشهيدة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بحلول تذكار القدّيس الشهيد كاليوبيوس

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول ذكرى مار يوحنّا السالسيّ المعترف

كنيسة الروم الملكيين تحتفل بحلول ذكرى البار جاورجيوس أسقف متليني

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى عيد البشارة المجيد

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول تذكار القدّيس يوحنّا دي لاسال

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

جثة عارية ومكبلة بالحبال.. تفاصيل مرعبة لـ"جريمة بشتيل"

122 يومًا إجازة فى السنة.. تحرك برلمانى لاستثناء 3 قطاعات من العطلات الرسمية

القبض على رجل أعمال قطرى هارب من 76 حكمًا قضائيًا فى الشيخ زايد

قبل مواجهة دريمز الغانى.. 33% نسبة نجاح الزمالك بنصف نهائى الكونفدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح