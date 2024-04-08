الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنأ السيسي وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس السيسي وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقال خلال تهنئته: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية.. ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

من جهة أخرى، ترأس صباح اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس عيد البشارة المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس.

شارك في الصلاة الأب ميخائيل صبحي، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "البشارة هي للحياة".

وأيضا تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، زار مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب أندراوس فوزي، والوفد المرافق له، كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، لاستكمال مسيرة التكوين.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوسف رمزي، راعي الكاتدرائية، حيث شارك أعضاء المكتب، خدام نشاط التربية الدينية بالكنيسة، ببعض اللقاءات التكوينية.

وألقى الأب أندراوس فوزي محاضرة للحاضرين حول "مدخل للعقيدة وشروطها ومصادرها وما هي عقائد كنيستنا الكاثوليكية"، كما تضمن اليوم محاضرة أخرى بعنوان “مهارة توصيل الآية في لقاء التعليم المسيحي”.

تلا ذلك، عرض كتب ومناهج مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية وانتهى اليوم بالصلاة الختامية، والتقاط الصور التذكارية.

كما استقبل نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، اللجنة الخاصة بتنظيم مسيرة الشباب لهذا العام، بقيادة الأب فرنسيس وحيد، مسئول اللجنة، وذلك بمقر المطرانية.

 

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