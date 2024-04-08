المطران وردة يترأس احتفال ذكرى السيامة الكهنوتية للأب ميخائيل إلياس

ترأس سيادة المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، احتفال الذكرى الخامسة والثلاثين للسيامة الكهنوتية للأب ميخائيل إلياس، راعي كاتدرائية سيدة الوردية، بالظاهر.

وقدم راعي الإيبارشية كلمات التهنئة للأب ميخائيل، متمنيًا دوام الإثمار في الخدمة، كما قدم سيادته له درعًا تقديريًا، بمناسبة هذه المناسبة الخاصة.

تقديم لوحة تجمع صورًا شخصية للأب الراعي على مدار 35 عامًا

وقامت مجموعة القديس ميخائيل الكشفية للسريان الكاثوليك، بتقديم لوحة تجمع صورًا شخصية للأب الراعي على مدار 35 عامًا، مع تمنياتهم له بدوام الصحة، والثبات في خدمته، كاهنًا على مذبح الرب.

كما ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلوات درب الصليب بكنيسة العذراء سيدة الانتقال، بجرجا، بمشاركة الأب يوحنا زكريا، راعي الكنيسة، والأب بطرس طانيوس.

تأمل الأب المطران في درب الصليب وقال نحتاج في هذا الزمن المقدَّس أن نتوقَّف قليلًا أمام صليب ربّ المجد، لذلك اخترت عنوان التأمُّل " اللامبالاة أمام الصليب وسرّ الموت إنَّ فكرة الموت تنقذنا من وهم أن نصبح أسياد الزمن".