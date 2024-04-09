الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الثلاثاء الثاني للفصح

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الثلاثاء الثاني للفصح، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية مستوحاة قصيدة حول العنصرة للقدّيسة تيريزيا - بينيديكت الصليب (إيديث شتاين)، وهي راهبة كرمليّة وشهيدة وشفيعة أوروبا، وتقول:

مَن أنت أيّها النور العذب

الذي يملأني وينير ظلمات قلبي؟

أنتَ تقودني كَيَدِ أمٍّ حنونة،

وإن تركتني، لعجزتُ عن التقدّم خطوة واحدة.

أنت الفضاء

الذي يحتضن كياني ويأويه فيكَ أنت.

إن تركتني، لغرق كياني في العدم

من حيث انتشلته لترفعه إلى النور.

أنتَ، يا مَن هو أقرب إليّ

أكثر ممّا أنا قريب من ذاتي

وأكثر حميميّة بالنسبة إليّ ممّا هي أعماق نفسي،

رغم كونكَ فوق كلّ إدراك ووصف،

أيّها الرُّوح القدس، الحبّ الأبدي!

ألَستَ أنت المنّ السماوي الذي يسكب، من قلب الابن،

في قلبي غذاء الملائكة والطوباويّين؟

هو مَن غلب الموت وارتفع إلى الحياة

موقظًا إيّاي أنا أيضًا من موتي إلى حياةٍ جديدة.

وها هو يستمرّ بإعطائي يومًا بعد يوم حياة جديدة،

ويومًا ما سوف يغمرني كمالها.

حياة ولدت منك، من حياتك،

أيّها الرُّوح القدس، الحياة الأبديّة!