الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اتفاقية لدعم إيطاليا الميزانية العامة لتونس.. خلال لقاء قيس سعيد وميلوني

الرئيس التونسي ورئيسة
الرئيس التونسي ورئيسة وزراء إيطاليا

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بقصر قرطاج، بحث الهديد من الملفات ووقعا عدد من الاتفاقيات في مجالات متعددة.

وجدد الرئيس التونسي خلال اللقاء، اعتزاز تونس بعلاقاتها التاريخية المتينة مع إيطاليا، والتأكيد على الحرص على مواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق وتوثيق روابط التعاون والشراكة وتنويعها بين البلدين الصديقين، في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين التونسي والإيطالي.

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ونوه الرئيس سعيد بالزخم الهام الذي يشهده نسق تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات، وذكّر بما يتوفر لتونس وإيطاليا من فرص هامة لتنويع آليات التعاون والشراكة والتبادل لا فقط في المجالات التقليدية بل أيضا في قطاعات جديدة وواعدة.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس التونسي موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون تونس مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين.

ودعا الرئيس سعيد، في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله، مذكرا، بالمناسبة، بأن تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها.

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ولفت الرئيس سعيد إلى أن المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على تونس بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات هي التي تقف وراءها.

أبرز الاتفاقيات التي وقعها الطرفان خلال اللقاء

خلال اللقاء وقعا الطرفان علي عد اتفاقيات منها اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية.

كما وقع الطرفان علي اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ووقعا مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلم.

الرئيس التونسي جورجيا ميلوني قصر قرطاج إيطاليا تونس

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