عاجل.. الحكم غيابيا على الرئيس التونسى الأسبق المرزوقى بالسجن 8 سنوات

أقرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الجمعة، حكمًا غيابيًا بثماني سنوات سجنًا مع النفاذ العاجل، في حق منصف المرزوقي الرئيس الأسبق لتونس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبيّن زيتونة في تصريحه، أنه تم توجيه تهم ضد المرزوقي تتعلق بـ "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي"، بالاستناد إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية.

وأضاف أنه تم توجيه هذه التهم للمرزوقي "على إثر تداول شبكات التواصل الاجتماعي لخطاب له في إطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة".

وهذا هو الحكم الثاني بالسجن بحق المرزوقي المقيم في باريس بعد أن حكم عليه ‭‭‬‬‬في 2021 غيابيًا بالسجن أربع سنوات.

جدير بالذكر، أن المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد الذي حلّ البرلمان وأقال الحكومة ثم بدأ الحكم بمراسيم في 2021.