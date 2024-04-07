إعلامية تونسية تكشف لـ"الدستور" حقيقة ترشح الرئيس التونسى لولاية ثانية

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع إعلامية أخبارا عديدة مفادها اعتزام الرئيس التونسي قيس سعيد الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وفي هذا السياق، قالت ضحى طليق الإعلامية التونسية، إنه لم يصدر عن الرئيس التونسي قيس سعيد، تصريح بشكل مباشر حول اعتزامه الترشح ولكن ما جاء في كلمته خلال إشرافه على موكب احياء ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس الجمهورية التونسية.

وأضافت طليق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، يرى مراقبون أن الرئيس سعيد قد بدأ منذ مدة حملة انتخابية سابقة لموعدها تمثلت بالخصوص في عديد الزيارات غير المعلنة سواء لجهات أو ومؤسسات تشكو عديد الإشكالات.

وتابعت طليق "كما يمكن أن نقرأ في كلمته بمناسبة إحياء ذكرى وفاة بورقيبة كل المؤشرات على كونه ينوي الترشح كان يقول لا رجوع للوراء وقبول بترشح مجموعات ترتمي في أحضان الخارج، متابعا سنطهر البلاد من كل من عاثوا فيها فسادا، وتصوروا أنهم سيعودون إلى فسادهم".

طليق: الرئيس سعيد سيواصل تنفيذ ما وعد به التونسيين في 25 يوليو 2021

وأوضحت طليق أنه سيواصل تنفيذ ما وعد به التونسيين في 25 يوليو 2021، من محاربة فساد وإصلاح وهذا لن يتم ما لم يواصل مهامه في أعلى هرم السلطة.

وقالت طليق "لا ننسى أن الرئيس قيس سعيد هو صاحب مشروع البناء القاعدي الذي بدأ تنفيذه من خلال انتخاب المجالس المحلية ثم الجهوية والتي ستشكل المجلس الوطني للأقاليم والجهات اي الغرفة التشريعية الثانية إلى جانب مجلس نواب الشعب، يعني لا نعتقد أنه سيتخلى ببساطة عن مشروعه الذي رسمه لتونس ولا يتقدم الرئاسة".

واختتمت طليق تصريحاتها قائلة: "عليه الآن كل المؤشرات من تحركات للرئيس سعيد ومحتوى خطاباته تؤكد أنه سيتقدم لولاية جديدة حتى وإن لم يقل ذلك صراحة كما أنه من المتوقع لن يعلن عن ذلك قريبا سيما وأن الإنتخابات الرئاسية القادمة ستكون بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين".