السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي: تراجع إيران وإسرائيل عن استراتيجية "حافة الهاوية" ووقف التصعيد

ايران واسرائيل
ايران واسرائيل

اعتبر تقرير أمريكي، أن إيران وإسرائيل تتراجعان عن سياسة حافة الهاوية مع عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى قصف قطاع غزة مرة أخرى بعد تراجع طفيف الأيام الماضية بسبب التصعيد بين طهران وتل أبيب.

وبحسب تقرير لشبكة "CNBC" الأمريكية، رفضت إيران ما تردد عن انتقام إسرائيلي ردا على ضربة إيرانية غير مسبوقة، في الوقت الذي بدا فيه الجانبان اليوم السبت التراجع عن صراع أوسع نطاقا ناجم عن الحرب في غزة.

لكن الانفجار المميت الذي وقع في قاعدة عسكرية عراقية سلط الضوء على التوترات العالية التي لا تزال مستمرة، كما أفاد شهود في غزة عن وقوع المزيد من الضربات هناك، بعد أن تصاعدت المخاوف من حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط هذا الشهر.

txt

إيران تتوعد إسرائيل: ردنا التالى سيكون على أقصى مستوى

تهدئة بين إيران وإسرائيل والعودة لحرب الوكالة

وحذرت إسرائيل من أنها سترد بعد أن أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار قبل أسبوع ردا على الغارة الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري على القنصلية الإيرانية في دمشق بالأرض وقتل سبعة من الحرس الثوري.

وبدا أن الرد الإسرائيلي جاء يوم الجمعة، عندما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع انفجارات في محافظة أصفهان وسط البلاد، فقد أفادت وكالة أنباء فارس عن وقوع "ثلاثة انفجارات" بالقرب من قهجافاستان، بالقرب من مطار أصفهان وقاعدة شكاري الجوية الثامنة للجيش.

وقال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لشبكة إن بي سي نيوز "ما حدث الليلة الماضية ضد ايران لم يكن هجومًا فقد كانت رحلة لطائرتين أو ثلاث طائرات مروحيات، وهي على مستوى الألعاب التي يستخدمها أطفالنا في إيران وطالما لا توجد مغامرة جديدة من قبل النظام الإسرائيلي ضد المصالح الإيرانية فلن يكون لدينا أي رد".

وتصاعدت التوترات بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية، لكن العنف الذي تشارك فيه الجماعات المدعومة من إيران تصاعد بالفعل في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالتزامن مع حرب غزة.

قال مسؤولون في العراق، السبت، إن شخصا قتل وأصيب ثمانية آخرون في انفجار بقاعدة عسكرية عراقية تضم تحالفا من الجماعات المسلحة الموالية لإيران ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.

وبحسب الخبير السياسي الإيراني حامد غلام زاده، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحتاج إلى "مزيد من التصعيد وحرب أخرى لصرف انتباه العالم" عن غزة.

لكن وزراء خارجية مجموعة السبع الكبري، الذين اجتمعوا في إيطاليا أمس الجمعة، واصلوا هذا الضغط، وقالت المجموعة إنها تعارض "عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح لأنها سيكون لها "عواقب كارثية" على المدنيين.

وقالت سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز تشاتام هاوس البحثي البريطاني، إن الضربة الإسرائيلية المزعومة "تم معايرتها لتجنب الأضرار ومزيد من العدوان الإيراني".

وقال غلام زاده، المحلل الإيراني، إن الحادث الذي وقع في أصفهان، رغم أنه "غير مهم"، يجب النظر إليه في سياق "الكفاح من أجل توازن القوى" بين البلدين.

وأضاف أن "المنطقة مشتعلة وحرب شاملة يمكن أن تشتعل في أي لحظة ومثل هذه الأنشطة تجعلها أكثر وشيكة".

txt

علي الدين هلال: الضربة الإسرائيلية على إيران كانت بموافقة أمريكية

إيران وإسرائيل الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة طهران وتل أبيب إيران إسرائيل

مواد متعلقة

استمرار تظاهرات جامعة كولومبيا لدعم غزة.. والشرطة الأمريكية تعتقل عشرات الطلاب

توندى أوناكويا.. نيجيرى يكسر الرقم القياسى فى ماراثون الشطرنج لمدة 58 ساعة

تحدث عن مؤامرة ضد الولايات المتحدة.. وفاة ماكس أزاريلو بعد حرق نفسه

بسبب ترامب.. سجن قائد "براود بويز" 6 سنوات لدوره فى اقتحام الكونجرس

"من الهالك إلى الذوق الرفيع".. سفارة روما تدشن يوم التصميم الإيطالى 2024

نقص إمدادات الكهرباء يهدد تقدم الذكاء الاصطناعي.. والشركات تلجأ لتطوير الطاقة النووية

تهم جديدة فى القضية وتطورات مثيرة.. كواليس محاكمة دونالد ترامب

أسوشيتيد برس: الإمارات تشهد أكبر كمية أمطار في تاريخها الحديث

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

دينا الشربينى وأنس بوخش.. ارتباط أم شائعات؟

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح