السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استمرار تظاهرات جامعة كولومبيا لدعم غزة.. والشرطة الأمريكية تعتقل عشرات الطلاب

تظاهرات جامعة كولومبيا
تظاهرات جامعة كولومبيا لدعم فلسطين

استمرت عشرات الطلاب في التظاهر في جامعة كولومبيا الأمريكية أمس الجمعة، رغم الاعتقالات التي طالت الطلاب وفض تظاهراتهم الرافضة للعداون الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير اليوم، أن طلاب جامعة كولومبيا واصلوا الاحتجاجات على الرغم من هدم مسئولى الجامعة خيامًا أقامها المتظاهرون يوم الخميس، واعتقال الشرطة عشرات الطلاب.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أنه بعد يوم واحد من استدعاء نعمت شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا من قبل الكونجرس، ألقت الشرطة القبض على نحو 100 طالب وإزالة مخيمهم، ولم يُظهِر النشطاء والمشاركون في الاحتجاجات أي علامة تذكر على فقدان قوتهم ورغبتهم في الاحتجاج، فقد كانت هناك أكوام من البطانيات وزجاجات المياه والمواد الغذائية، ما يدل على اتساع حجم المحتجين.

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غضب داخل جامعة كولومبيا من نعمت شفيق

وأثار قرار الدكتورة نعمت شفيق انتقادات يوم الجمعة من فرع الحرم الجامعي للجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات، وهي منظمة أعضاء هيئة التدريس المهنية.

وقالت المجموعة، في بيان يوم الجمعة: "لقد فقدنا الثقة في رئيسنا وإدارتنا، ونتعهد بالنضال من أجل استعادة جامعتنا".

بالإضافة إلى ذلك، دعا ائتلاف مؤيد للفلسطينيين من أعضاء هيئة التدريس والموظفين في كليات كولومبيا وبارنارد والمعلمين، أعضاء هيئة التدريس إلى مقاطعة التخرج والمناسبات الأكاديمية، حتى ترفع الجامعة إيقاف الطلاب عن الدراسة وتسحب الدعم المالي من إسرائيل، بجانب مطالب أخرى.

وقال فنسنت أ. بلاسي، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، الذي أمضى عقودًا في دراسة قضايا الحريات المدنية، إن الجامعة صاغت سياسة "معقولة" للتحكم في الاحتجاجات، ولديها كل الحق في معاقبة الطلاب الذين ينتهكونها.

وبحسب الصحيفة، يخالف معسكر الاحتجاج الجديد في كولومبيا قواعد الجامعة رسميًا، لأن بعض الهتافات مثل "لا نريد صهاينة هنا" و"إسرائيل دولة عنصرية" هي نفس الهتافات التي اقترحت رئيسة الجامعة نعمت شفيق أنها تخلق طبيعة مضايقة وترهيبًا للعديد من الطلاب".

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وقالت الصحيفة إن هناك هدوءًا في التنفيذ، على الأقل في الوقت الحالي، حيث يدرس مديرو الجامعات ما إذا كان ينبغي لهم تعليق واعتقال المزيد من الطلاب، بسبب حركة تحظى بدعم كبير في الحرم الجامعي. 

وقال أحد منظمي الطلاب، يوم الجمعة، إن أمن الحرم الجامعي أبلغ المتظاهرين بأنهم طالما لم ينصبوا خيامًا، فيمكنهم البقاء كتجمع غير رسمي.

وقالت سامانثا سلاتر، المتحدثة باسم الجامعة: "شهد مجتمعنا نشاطًا احتجاجيًا في الحرم الجامعي منذ أكتوبر، ونتوقع أن يستمر هذا النشاط، ولدينا قواعد تتعلق بالزمان والمكان والطريقة التي تنطبق على النشاط الاحتجاجي، وسنستمر في تطبيقها".

ويوم الجمعة، وقف ضباط الشرطة للحراسة، بينما واصل الطلاب احتجاجهم في كولومبيا، وتجمع المتظاهرون أيضًا أمام بوابات الجامعة يوم الجمعة.

وقالت الجامعة إنه تم إيقاف جميع الطلاب الذين كانوا في المعسكر، وفي هذه الحالة سيتم منعهم من دخول الحرم الجامعي، لكن الطلاب قالوا إن المسئولين لم يخطروهم بشكل فردي عبر البريد الإلكتروني.

ووفقًا لجامعة كولومبيا، لا يجوز للطلاب الموقوفين الذهاب إلى الفصل الدراسي أو تسليم المتطلبات الدراسية، مما يعرض فرصة إنهاء فصولهم الدراسية للخطر.

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