الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فلسطين تُشعل الولايات المتحدة.. تظاهرات حاشدة لوقف إطلاق النار فى غزة

تظاهرات
تظاهرات

سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الأمريكية، الضوء على المظاهرات الحاشدة التي اجتاحت الولايات المتحدة أمس الإثنين، تأييدًا للشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظروف معيشية غاية في الصعوبة؛ بسبب الحرب التي يُشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.


وأشار المقال، الذي شارك في كتابته كل من نيها ماسي ودانيال واو، إلى أن تلك المظاهرات أدت إلى تعطيل المرور لعدة ساعات على الطرق السريعة وفوق الكباري، موضحًا أن منسقي تلك المظاهرات من النشطاء السياسيين أعلنوا أنهم بصدد تنسيق مقاطعة اقتصادية لمدة يوم واحد؛ كنوع من الضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وأشار إلى أن المظاهرات عطلت حركة المرور في العديد من المناطق مثل سان فرانسيسكو وأوكلاند وكاليفورنيا، حيث كون المتظاهرون سلاسل بشرية، مما أعاق حركة المرور لمدة أربع ساعات.


ولفت إلى أن المتظاهرين في نيويورك عطلوا حركة المرور فوق كوبري بروكلين، ونظموا مظاهرات في وول ستريت، فيلادلفيا، شيكاغو، ميامي وسان أنطونيو.

الحرب في غزة

وأوضح أن التوترات داخل العديد من الدوائر في أمريكا حول الحرب في غزة ألقت بظلالها السلبية على العديد من المدن الأمريكية، حيث نظم النشطاء العديد من المظاهرات تأييدًا للحق الفلسطيني.

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ونوه المقال إلى أن ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الحالية في غزة وتدهور الظروف المعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع دفعا العديد من النشطاء إلى تنظيم مظاهرات تأييدًا للشعب الفلسطيني، والتي أعربوا خلالها عن اعتراضهم على السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي جو بايدن والعديد من أعضاء الكونجرس تجاه تلك الحرب.


وفي الختام، لفت المقال إلى أن الحرب في قطاع غزة تسببت في مقتل 33.797 فلسطيني على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 76.465 آخرين طبقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل يفوق إلى حد بعيد ما قدمته لأي دولة من دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

واشنطن بوست المظاهرات الحاشدة الطرق السريعة الكبارى مقاطعة اقتصادية

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