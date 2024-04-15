مديرية العمل بالقاهرة تنظم ندوة حول السلامة والصحة المهنية والمشكلة السكانية وآثارها

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي، قامت بها إدارة السلامة والصحة المهنية، ومكتب عمل روض الفرج، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، بمستشفى الخازندارة، بحضور 50 من الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفى.



تناولت الندوة عدة موضوعات منها: مخاطر بيئة العمل، وكذلك المشكلة السكانية وآثارها على المجتمع، وذلك في إطار سلسلة من الندوات تنظمها المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتعريف بمفهومها، وخطة الطوارئ والإخلاء في القطاع الصحي؛ بهدف نشر الوعي بين العاملين بالمستشفيات حماية لأرواحهم والمرضى والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة بأنواعها، وتوفير مناخ عمل آمن.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وأوضح مدير مديرية العمل بالقاهرة أحمد عزاز - في تقريره للوزارة - أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوعية العاملين بمختلف المنشآت والقطاعات بأهمية تطبيق اشتراطاتها وأساليبها حماية للعنصر البشري أساس التنمية، والحفاظ على المنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.