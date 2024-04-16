الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اليوم الـ193 للعدوان.. الكشف عن مجازر وكوارث جديدة للاحتلال في غزة

غزة
غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 193 من العدوان على غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر الاحتلال قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية؛ فإن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

33797 شهيدًا و76465 جريحًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها اليومي بشأن العدوان، مساء الإثنين، بأن جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدًا و94 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع في حصيلة غير نهائة عدد الضحايا إلى 33797 شهيدًا و76465 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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عاجل.. قوات الاحتلال تحاصر مدرسة تؤوى نازحين فى بيت حانون شمال قطاع غزة

أبرز التطورات على أرض غزة

  • قصف الأراضي الزراعية في حي الزهور وخربة العدس بمدينة رفح جنوب القطاع.
  • شن غارة قرب مسجد التوبة في جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة آخرون.
  • شن غارة على منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط القطاع.
  • قصف منزل في حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع، تسبب في ارتقاء 4 شهداء وسقوط عدد من الإصابات.
  • شن غارتين على محيط مسجد معاذ بن جبل في المخيم الجديد شمالي النصيرات وسط القطاع، تزامنًا مع قصف مدفعي عنيف على شمال النصيرات.
  • تنفيذ توغل على مدينة بيت حانون شمال القطاع ومحاصرة عددًا من المدارس التي تؤوي نازحين وسط إطلاق نار وقصف مدفعي.
  • قصف مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

اكتشاف مقبرة جماعية بمجمع الشفاء الطّبي

بالتزامن مع سبق، في غضون ذلك، تواصل فرق من وزارات الداخلية والصحة والعدل، والأدلة الجنائية والدفاع المدني، عملية انتشال جثامين الشهداء الذين أعدمهم الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي، ودفَن عددًا منهم تحت السواتر الرملية.

وأفادت الطواقم المسؤولة عن انتشال جثامين الشهداء، بعثورها على مقابر جماعية لجثث إما متحللة أو محروقة أو مبتورة الأطراف، تعود لمرضى كانوا يعالجون في مجمع الشفاء الطبي، أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمجمع والسيطرة عليه.

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إلى انتشال 9 جثامين في باحة مجمع الشفاء لشهداء أعدمتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها الأخير على المجمع، التي بلغت حصيلة ضحاياه 400 شهيد، إضافة لمئات المعتقلين الذين ما يزال مصيرهم مجهولاً.

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