السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عشرات الشهداء والجرحى فى اليوم 190 من العدوان على غزة

شهداء غزة جراء القصف
شهداء غزة جراء القصف الإسرائيلى المتواصل على غزة

واصل  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 190 من العدوان على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى، مبينة أن مشافي القطاع استقلبت 89 شهيدًا و120 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 33 ألفًا و634 شهيدًا و76 ألفًا و214 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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أونروا: الأوضاع فى قطاع غزة تزداد مأساوية يومًا بعد الآخر

أبرز التطورات على أرض غزة

  • إكمال تدمير جميع الأبراج السكنية في مدينتي الأسرى والزهراء وسط القطاع اللتين تضمان عشرات المباني ومئات الشقق السكنية.
  • شن غارات عنيفة على مدينة غزة، ما أسفر عن اشتعال النيران في منزل مجاور لعمارة كحيل في منطقة السامر.
  • شنت غارة على مخيم الشاطئ بمدينة غزة.
  • شن قصف مدفعي كثيف على تلة قليبو شمال قطاع غزة.
  • شن غارة عنيفة على منطقة سكنية في الزرقا وسط مدينة غزة، أسفرت عن ارتقاء 5 شهداء و3 إصابات.
  • انتشال 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف منزلًا لعائلة الإسي في منطقة الزرقا بمدينة غزة.
  • تدمير مسجد الاسى في منطقة الزرقا وسط مدينة غزة.
  • وكان 28 مواطنا من عائلة الطباطيبي ارتقوا في قصف منزلهم بحي التفاح بغزة.
  • وشن الاحتلال سلسلة غارات على مخيم الشاطيء وحي الزيتون والشجاعية بغزة.
  • قصف منزل وتدمير مسجد أبوبكر الصديق والمنازل المجاورة له في دير البلح وسط القطاع.
  • انتشال جثامين 10 شهداء متحللة من حي الأمل غرب محافظة خان يونس جنوب القطاع.
  • قصف منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوبي القطاع.
  • قصف مواطن بصاروخ استطلاع اثناء سيرة في أحد شوارع مدينة رفح ووصل شهيدا إلى مشفى النجار.
  • شهيد في قصف إسرائيلي لشرق مدينة رفح جنوبي القطاع.
  • استمرار القصف المدفعي للمناطق الشمالية لمخيم النصيرات لليوم الثالث على التوالي.
  • ارتقاء شهيدان جراء قصف الاحتلال محيط مدينة الشيخ زايد شمال القطاع.
  • شن قصف مدفعي عنيف شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مع المقاومة.
  • شن قصف مدفعي عنيف على المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع.
جيش الاحتلال اليوم 190 من العدوان قطاع غزة غارات قصف مدفعى

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