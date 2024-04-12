جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إن أولى الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية دخلت غزة عبر المعبر الشمالي الذي افتتح أمس، في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل الإمدادات في أعقاب ضغوط متزايدة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف: "أنه تم تفتيش الشاحنات عند معبر كرم أبوسالم على الحدود مع مصر قبل أن تتجه شمالًا للعبور".

وكانت إسرائيل قد قالت في وقتٍ سابق من هذا الشهر إنها ستعيد فتح معبر إيريز الذي أغلق منذ بدء الحرب مع حماس في أكتوبر الماضي.

بناء معبر بري جديد إلى شمال غزة

وأمس الخميس، أعلنت عن إنشاء معبر بري جديد من إسرائيل إلى شمال قطاع غزة، وقال جيش الاحتلال: إن المعبر الشمالي الجديد "سيسمح بتدفق المزيد من المساعدات مباشرة إلى المدنيين في المناطق التي كان من الصعب على الشاحنات الوصول إليها".

وأبلغت الأمم المتحدة ووكالات أخرى عن أزمة إنسانية كارثية في شمال غزة، حيث أصبح خطر المجاعة وشيكًا بسبب نقص المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى لاستشهاد 33.545 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 76.049 ألف آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.