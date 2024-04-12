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معبر رفح يعمل بطاقته القصوى لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة رغم إجازة العيد

معبر رفح
معبر رفح

كشف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، محمد جمال، عن تفاصيل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنه بالرغم من أن اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إلّا أن معبر رفح يعمل بكامل طاقته القصوى؛ لتسهيل دخول الشاحنات إلى القطاع.

وأضاف أن عددًا من الشاحنات تحمل الوقود ما بين سولار وغاز دخلت إلى القطاع؛ لإمداد السكان الذين يعانون نقصًا شديدًا على مستوى الوقود والأدوية والأغذية.

وأشار إلى أن الدولة تتخذ الكثير من الإجراءات؛ للتخفيف من حدة الحرب على سكان قطاع غزة سواء على مستوى الأغذية والأدوية والمحروقات، مؤكدًا أن مصر تحرص على إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات، وتحاول دائمًا مخاطبة المجتمع الدولي للضغط إسرائيل.

ولفت إلى أن الاحتلال إسرائيلي يُصر على عرقلة دخول تلك المساعدات أو على الأقل تقليل عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، موضحًا أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع، وصلت في بعض الأيام إلى ما يزيد علي 400 شاحنة.

معبر رفح غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية شاحنات المساعدة المساعدات الإنسانية

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