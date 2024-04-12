اليوم.. خطة إقامة دولة فلسطينية على طاولة مباحثات رئيسا وزراء أيرلند وإسبانيا

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد سايمون هاريس بـرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لمناقشة خطتهم المشتركة للاعتراف بـفلسطين كدولة مستقلة ومحاولاتهم لإجبار الاتحاد الأوروبي على تقييم التزامات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان كشرط لاتفاقهم التجاري مع الكتلة.

و"سانشيز"، المرتقب وصوله إلى دبلن اليوم الجمعة، هو أول رئيس وزراء أجنبي يلتقي به سايمون هاريس منذ ترقيته إلى منصب رئيس الوزراء هذا الأسبوع، وذلك حسب صحيفة "الجارديان".

وفي الأشهر الأولى من حرب غزة ، برزت إسبانيا وإيرلندا كأكثر الدول الأعضاء تأييداً للفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي.

رئيس الوزراء الأيرلندي يكرر طلبه الرسمي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي

وقال هاريس، الخميس، في بروكسل: "إنه أوضح موقف أيرلندا بشأن الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين". كما كرر طلبه الرسمي الذي قدمه مع إسبانيا قبل شهرين لمراجعة اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وقال هاريس: "أعتقد أنه يجب على الاتحاد الأوروبي استخدام جميع الأدوات المتاحة له لحماية الشعب الفلسطيني"،

وجاءت تصريحات هاريس، في الوقت الذي واجه فيه انتقادات حادة من إسرائيل لعدم ذكر المحتجزين (الرهائن) لدى حماس في غزة خلال خطابه الأول أمام البرلمان الأيرلندي.

وتحدث هاريس - الذي أدى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء - عن رد الفعل الذي وصفه بـ"غير المتناسب" من جانب الحكومة الإسرائيلية على هجمات حماس في 7أكتوبر.

لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية، انتقدته، في بيان صدر يوم الخميس، لإهماله ذكر المحتجزين الذين ما زالوا لدى حماس.

الخارجية الإسرائيلية: أيرلندا "تخطط أيضًا لمنح جوائز إضافية للإرهاب"

وقالت الخارجية الإسرائيلية: إن أيرلندا "تخطط أيضًا لمنح جوائز إضافية للإرهاب" من خلال التدخل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ومن خلال "الاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية فى المستقبل".

وأضاف البيان: "بعد أسوأ مذبحة لليهود منذ المحرقة … هناك من يصر في أيرلندا على الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ"، في إشارة إلى هجمات حماس المعروفة باسم "طوفان الأقصى" على جنوب إسرائيل.

وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 33 ألف شخص في غزة، معظمهم من المدنيين، وخلق أزمة إنسانية حادة.

أيرلندا وإسبانيا تطالبان بمراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها

وكتبت أيرلندا وإسبانيا رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية تطلبان فيها "مراجعة عاجلة" حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ولم يصدر أي رد من أي من البلدين حتى الآن، مما يشير إلى حساسية القضية.



وقال هاريس يوم الخميس: "إن سانشيز ضيف مرحب به في دبلن، مضيفًا: "سيكون أول رئيس حكومة أرحب به في المباني الحكومية، وأنا أتطلع إلى أن تتاح لي الفرصة لمناقشة مع بيدرو مسألة الاعتراف بدولة فلسطين والمسائل الأوسع، بما في ذلك تلك الرسالة".

وتابع هاريس: أن فون دير لاين أشارت إلى أن هناك فرصة في القمة المقبلة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "لمناقشة هذه الأمور والنظر فيها"، في إشارة إلى أنه يجري العمل على مراجعة هذه الأمور.