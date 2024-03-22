الرئاسة الفلسطينية: لا أمن فى المنطقة دون دولة فلسطينية خالية من الاستيطان

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية ضمن مساعيها لمنع إقامة دولة فلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة يشكل تحديًا للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليل نهار إدانته للاستيطان.

وأضاف أبوردينة، أن قرارات هذه الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين.

وأكد متحدث الرئاسة الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية عليها أن تثبت التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاعي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيدا من العنف والانفجار.