الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئاسة الفلسطينية: لا أمن فى المنطقة دون دولة فلسطينية خالية من الاستيطان

متحدث الرئاسة الفلسطينية
متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية ضمن مساعيها لمنع إقامة دولة فلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة يشكل تحديًا للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليل نهار إدانته للاستيطان.

فلسطين: محاولات تعيين مستوطن من بؤرة الارهاب مسؤولًا عن الاستيطان تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين

وأضاف أبوردينة، أن قرارات هذه الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين.

وزير فلسطينى: نتوقع قرار "العدل الدولية" بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى وإزالة الاستيطان

وأكد متحدث الرئاسة الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية عليها أن تثبت التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاعي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيدا من العنف والانفجار.

الرئاسة الفلسطينية الأراضي الفلسطينية وزير الخارجية الامريكي الاستيطان الشعب الفلسطيني قطاع غزة

مواد متعلقة

موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل مسار إجبارى لـ أحمد داش

الأمم المتحدة: لا حجج أخلاقية تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل

عاجل.. إصابة 7 جنود إسرائيليين و2 بوضع خطير باشتباك مسلح غرب رام الله

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

"مسار إجباري" الحلقة 11.. براءة د.عصام من قتل الطالبة حبيبة الكردي

خبراء فلسطينيون لـ"الدستور": زيارة بلينكن للقاهرة تدفع نحو جهود وقف الحرب في غزة

مسلسل مسار إجباري ملخص الحلقة 10 لعصام عمر وأحمد داش

أبوردينة: نحذر الاحتلال من عمليات القتل اليومية وأمريكا تتحمل مسئولية وقف العدوان

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

عاجل.. كواليس الاستعداد لمباراة مصر مع نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر الدولية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

"مش عارفة أقول إيه يا حامد".. على الكسار يعلن زواج عقيلة راتب على المسرح

سعر الدولار اليوم 12 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟