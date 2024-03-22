الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الجمعة، وصول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك؛ لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثَّفت تواجدها العسكري في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من عناصر شرطتها في أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى اللذين تفرض عليهما حصارًا مشددًا منذ قرابة ستة أشهر.

كما شهد حاجز قلنديا وحواجز أخرى حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود التي يفرضها الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال في الجمعة الثانية من رمضان، طوقًا دائريًا حول مدينة القدس وحواجز تفتيش على كل المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وإجراءات مشددة فرضها شرطة الاحتلال الاسرائيلية التي دفعت بحوالي 3 آلاف من عناصرها إلى مدينة القدس.