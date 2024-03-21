الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 31988 منذ بداية العدوان

غزة
غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31988، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74188 منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 65 شهيدا و92 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

استشهاد وإصابة العشرات في قصف الاحتلال 

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبيتهم أطفال ونساء، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على مدينة غزة، لليوم الـ167 على التوالي.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الرابع على التوالي، عملية توغل واجتياح واسعة في حي الرمال، وداخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح متفرقة، وما زال عدد كبير تحت الأنقاض.

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65 شهيدًا و92 مصابًا إثر مجازر لجيش الاحتلال فى غزة خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن وصول 65 شهيدًا و92 مصابًا للمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات داخل القطاع.

وأضافت "الصحة الفلسطينية" أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة الكرد بجوار مسجد يافا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وارتقى تسعة شهداء وهناك عدد كبير تحت الأنقاض، إثر قصف طائرات إسرائيلية منزلًا لعائلة أبوالعربي في المخيم الجديد غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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