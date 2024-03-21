الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة

غزة
غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبيتهم أطفال ونساء، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على مدينة غزة، لليوم الـ167 على التوالي.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الرابع على التوالي، عملية توغل واجتياح واسعة في حي الرمال، وداخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح متفرقة، وما زال عدد كبير تحت الأنقاض.

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وفجر جيش الاحتلال مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وسط انقطاع الاتصال بشكل كامل بجميع الطواقم الطبية داخل المجمع بمدينة غزة، بعد تهديد الجيش الإسرائيلي لجميع من بداخله بإخلائه فورًا، حيث تناشد عائلات داخله الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية التوجه إلى المجمع لإنقاذها.

واستشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف مدفعي عنيف استهدف منازل تعود لعائلة أبوحصيرة، وأخرى في شارع الرشيد، ومحيطه بمنطقة الميناء غرب مدينة غزة.

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الأباتشي الإسرائيلي يستهدف منازل المواطنين المحيطة بمستشفي الشفاء

كما أطلق طيران الاحتلال المروحي "الأباتشي" النار صوب المنازل المحيطة بمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وتشهد الأحياء الغربية لمدينة غزة تل الهوا والرمال والشيخ عجلين ومخيم الشاطئ قصفًا مدفعيًا مكثفًا.

واستهدفت غارة جوية منزلًا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء، وإصابة العشرات بجروح.

واستشهد عدد من المواطنين، في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة صيدم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة الكرد بجوار مسجد يافا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وارتقى تسعة شهداء، وهناك عدد كبير تحت الأنقاض، إثر قصف طائرات إسرائيلية منزلًا لعائلة أبوالعربي في المخيم الجديد غرب مُخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قصف الاحتلال غزة جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي حي الرمال

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استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة

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