الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

65 شهيدًا و92 مصابًا إثر مجازر لجيش الاحتلال فى غزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن وصول 65 شهيدًا و92 مصابًا للمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات داخل القطاع.

وأضافت "الصحة الفلسطينية" أنه لا زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها.

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"القاهرة الإخبارية": إطالة أمد الحرب على غزة تزيد الضغوط على جيش الاحتلال

وأعلنت الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31988 شهيدًا و74188 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال 

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبيتهم أطفال ونساء، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على مدينة غزة، لليوم الـ167 على التوالي.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الرابع على التوالي، عملية توغل واجتياح واسعة في حي الرمال، وداخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح متفرقة، وما زال عدد كبير تحت الأنقاض.

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الصحة قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلى طواقم الإسعاف

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