المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال اعترف بارتكابه مجزرة دامية من خلال إعدام أكثر من 50 مدنيًا فلسطينيًا واعتقال قرابة 200 آخرين في مجمع مستشفى الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، في جريمة حرب واضحة وانتهاك فاضح للقانون الدولي.

وأضاف المكتب الحكومي في غزة، في بيان صحفي صدر عنه، حصل "الدستور" على نسخة منه، اليوم، تلقينا معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال لعدد من الأطفال من بين الذين تم إعدامهم من المدنيين والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي.

وتابع المكتب الحكومي، شارك في عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي مئات من جنود الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المُسيّرة والطائرات المروحية، وأطلقوا النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل المجمع الطبي تجاه المرضى والنازحين والمدنيين الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 250 مدنيًا، كما أحرقوا بعض المرافق داخل المستشفى.

مطالب للمنظمات الأممية والدولية بوقف الإبادة الجماعية في غزة

وطالب المكتب الحكومي بغزة، المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتَّدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وكل المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الصحي إلى إدانة هذه الجرائم المتسلسلة التي يرتكبها الاحتلال بحق المستشفيات والمؤسسات الصحية والرامية إلى القضاء تمامًا على القطاع الصحي.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، بقتل 20 فلسطينيًا في مستشفى الشفاء بغزة، ادعى أنهم مسلحون، إلى جانب اعتقال عشرات قال إنه يُشتبه بأنهم مسلحون.

كان عشرات الفلسطينيين قد استشهدوا، أمس الإثنين، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتظر "الوقت المناسب للتحرك" في مستشفى الشفاء بوسط غزة.

وحاصرت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي في وقت مبكر من يوم الإثنين، حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن حوالي 30 ألف شخص يحتمون به.