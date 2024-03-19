الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شهود عيان: الاحتلال أعدم عشرات المدنيين داخل مجمع الشفاء الطبى

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وسط صمت للمجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية الدولية.

حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية إعدام عشوائية لعشرات المواطنين المدنيين داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، بحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام نقلًا عن شهود عيان. 

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر يومية في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني في حرب إبادة بدأت بعد عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023، وراح ضحية العدوان الإسرائيلي عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين. 

وفي وقت سابق، أعلن إعلام فلسطيني عن تواصل القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على مناطق بمحيط مستشفى الشفاء في غزة.

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إعلام فلسطينى: قصف مدفعى وجوى إسرائيلى على مناطق بمحيط مستشفى الشفاء

الاحتلال يعترف بقتل 20 فلسطينيًا في مستشفى الشفاء 

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، بقتل 20 فلسطينيًا في مستشفى الشفاء بغزة، ادّعى أنهم مسلحون، إلى جانب اعتقال عشرات قال إنه يُشتبه بأنهم مسلحون.

كان عشرات الفلسطينيين استشهدوا، أمس الإثنين، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إن الجيش ينتظر "الوقت المناسب للتحرك" في مستشفى الشفاء بوسط غزة.

وفي حديثه في مؤتمره الصحفي اليومي، زعم هاجري أن أفراد حماس "هربوا إلى منطقة المستشفى واختبأوا فيه وحولوه إلى مقر".

وقال إن الجيش الإسرائيلي "يتابع هذا المجمع منذ بعض الوقت، وينتظر الوقت المناسب للتحرك".

وحاصرت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي في وقت مبكر من يوم الإثنين، حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن حوالي 30 ألف شخص يحتمون به.

وقال إن جنديًا من جيش الدفاع الإسرائيلي قتل في العملية، كما أن جيش الاحتلال اعتقل أيضًا أكثر من 200 "مشتبهًا بالإرهاب".

ونشرت إسرائيل أيضًا مقطع فيديو محررًا للعملية التي أجريت في مستشفى الشفاء. وفي اللقطات، يمكن رؤية الجنود وهم يتحركون عبر ما يبدو أنه مبنى المستشفى ويطلقون النار من أسلحتهم.

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الجيش الإسرائيلى يعلن اعتزامه فتح ممر آمن لإخلاء منطقة مجمع الشفاء

جيش الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني مجمع الشفاء الطبي قطاع غزة

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