المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتظر "الوقت المناسب للتحرك" في مستشفى الشفاء بوسط غزة.

وفي حديثه في مؤتمره الصحفي اليومي، زعم هاجري أن أفراد حماس "هربوا إلى منطقة المستشفى واختبأوا فيه وحولوه إلى مقر".

وقال إن الجيش الإسرائيلي "يتابع هذا المجمع منذ بعض الوقت وينتظر الوقت المناسب للتحرك".

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مجمع الشفا الطبي

وحاصرت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن حوالي 30 ألف شخص يحتمون به.

وقال هاجاري إن "تبادلا لإطلاق النار وقع بعد ذلك" بعد أن زعم أن "إرهابيين متفاجئين تحصنوا في عدد من المباني في المستشفى وفتحوا النار على قواتنا".

وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وقتلت أكثر من 20 شخصا وصفتهم بـ"الإرهابيين" داخل المستشفى.

وقال إن جنديا من جيش الدفاع الإسرائيلي قتل في العملية، كما إن جيش الاحتلال اعتقل أيضًا أكثر من 200 "مشتبهًا بالإرهاب".

ونشرت إسرائيل أيضًا مقطع فيديو محررًا للعملية التي أجريت في مستشفى الشفاء. وفي اللقطات، يمكن رؤية الجنود وهم يتحركون عبر ما يبدو أنه مبنى المستشفى ويطلقون النار من أسلحتهم.

وأكد البيت الأبيض. أن إسرائيل قتلت قائدا كبيرا في حركة حماس في غارة جوية الأسبوع الماضي، وحققت إسرائيل تقدما كبيرا ضد حماس، لقد تمكنوا من تحطيم عدد كبير من كتائب حماس. قُتل الآلاف من مقاتلي حماس، بمن فيهم كبار القادة.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الرجل الثالث في حماس مروان عيسى قتل في عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي.

وكان سوليفان يصف مكالمة الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من يوم الاثنين عندما قال إن القائد الكبير قُتل.

وقال إن بايدن شدد على أهمية وجود استراتيجية متماسكة ومستدامة لهزيمة حماس.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، إن عيسى هو نائب محمد ضيف، رئيس الفرقة العسكرية لحماس، وكان أحد المخططين لهجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل.