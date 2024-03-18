البيت الأبيض: تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة فى غزة مقلق

وصف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في غزة بالمقلق، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “إكسترا نيوز”.

الحرب في غزة

وكان قد قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، وناقشا الوضع في رفح وجهود تعزيز دخول المساعدات إلى غزة.

الحرب في غزة

كانت هذه المكالمة هي الأولى بين الزعيمين منذ 15 فبراير، وتأتي في غمرة توترات محتدمة بين إسرائيل وأقرب حلفائها بشأن أسلوب تعامل نتنياهو مع الحرب الدائرة في غزة، التي جاءت في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وقال البيت الأبيض، إن "الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لمناقشة أحدث التطورات في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الوضع في رفح والجهود المبذولة لتعزيز دخول المساعدات الإنسانية لغزة".