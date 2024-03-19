الثلاثاء 19 مارس 2024
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عالم

جهاد أبو لحية: نتنياهو يتصرف على طبيعته الإجرامية ويستعد لاجتياح رفح

نتنياهو
نتنياهو

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أمام الكنيست الإسرائيلي تمسكه بغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة والسيطرة على محور صلاح الدين/ محور فيلادلفيا، بزعم القضاء على حركة حماس، ما يهدد أكثر من مليون ونصف المليون نازح في هذه المدينة.

وقال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن نتنياهو يتصرف على طبيعته الإجرامية حيث لا يرتدع من اي تحذيرات أو تنبيهات أو حتى بيانات بشأن دخول رفح وهو يسعى إلى الاستمرار في تصرفاته الإجرامية ضد المدنيين بغزة بشكل همجي وفج.

وأضاف أبو لحية في تصريح خاص  لـ"الدستور"، أن التحذيرات الأمريكية لجريمة نتنياهو القادمة في رفح لا تستحق التعليق، حيث إن الإدارة الأمريكية في جعبتها الكثير لمنع اقتحام مدينة رفح كما يخطط نتنياهو ولكنها تكتفي عند حد التحذيرات التي لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة للمدنيين في غزة الذين هم معرضين للقتل.

وأكد أستاذ القانون والنظم السياسية، على أن نتنياهو ماض في مخططه لاقتحام رفح وماض لارتكاب جريمة جديدة تضاف إلى سجله الإجرامي الصهيوني لطالما لم يجد ردع حقيقي يتعلق بتعرض مصلحته الشخصية للخطر أو تصرفات واقعية تجبره على عدم المضي في جريمته التي ينوي ارتكابها برفح.

نتنياهو: سندخل محور صلاح الدين ومدينة رفح

وجدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تمسكه بغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ردا على طلب جديد من البيت الأبيض لتجنب عملية كبيرة في رفح.

وقال نتنياهو في جلسة مغلقة للجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست إن إسرائيل ستدخل مدينة رفح وستسيطر على محور صلاح الدين.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال حسب موقع "آروتس شيفا" العبري "طلب الأمريكيون منا عدم القيام بعملية في رفح، ولكن ليس هناك خيار آخر، نحن بحاجة للسيطرة على طريق فيلادلفيا" في إشارة إلى طريق محور صلاح الدين الحدودي الذي يمتد على طول الحدود بين مصر وغزة.

وتابع نتنياهو: "لا خيار أمامنا سوى تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه يتعرض لهجوم من الولايات المتحدة لأنه يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وكشف نتنياهو عن أن هناك جهات إسرائيلية تتعاون مع واشنطن وتمنع عملية عسكرية في رفح وتمنع انتصار إسرائيل على حركة حماس.

بنيامين نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي مدينة رفح قطاع غزة حركة حماس محور صلاح الدين محور فيلادلفيا

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