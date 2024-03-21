الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

في يوم عيد الأم.. 37 أما تستشهدن يوميا بقطاع غزة

غزة
غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن 37 أما تستشهدن يوميا في قطاع غزة.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، في منشور له على منصة "X"، أنه في الوقت الذي تحتفل به دول العالم العربي بعيد الأم، هناك 37 أما تستشهدن يوميا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ167.

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وكانت هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، قد أعلنا أن هناك 28 معتقلة من الأمهات، وهن من بين 76 معتقلة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث يحرمهن الاحتلال من عائلاتهن وأبنائهن.

ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 31988 منذ بداية العدوان

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31988، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74188 منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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أشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 65 شهيدا و92 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبيتهم أطفال ونساء، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على مدينة غزة، لليوم الـ167 على التوالي.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الرابع على التوالي، عملية توغل واجتياح واسعة في حي الرمال، وداخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح متفرقة، وما زال عدد كبير تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن وصول 65 شهيدًا و92 مصابًا للمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات داخل القطاع.

قطاع غزة الهلال الأحمر الفلسطيني عيد الأم حصيلة الشهداء الإحتلال الإسرائيلي

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