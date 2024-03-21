الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

خارجية فلسطين: لا نرى نتائج ملموسة لجولات بلينكن بالمنطقة بل تصعيدا إسرائيليا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قالت وزارة خارجية فلسطين، اليوم، لا نرى نتائج ملموسة لجولات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمنطقة بل نرى تصعيدا إسرائيليا يتزامن مع تلك الجولات.

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، مجلس الأمن بالبقاء في حالة انعقاد دائم لوضع خارطة طريق تفصيلية محددة بسقف زمني.

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بلينكن يؤكد التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن الدائمين فى المنطقة

عشرات المسؤولين الأمريكيين السابقين يدعون بايدن إلى موقف "صارم" تجاه إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، حث ما يقرب من 70 مسؤولا، ودبلوماسيا، وعسكريا أمريكيا سابقا، الرئيس الأمريكي جو بايدن على تحذير إسرائيل من عواقب وخيمة إذا حرمت الفلسطينيين من الحقوق المدنية، والاحتياجات الأساسية، ووسعت النشاط الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المجموعة في رسالة مفتوحة إلى بايدن "يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لمناهضة مثل هذه الممارسات، بما في ذلك فرض قيود على تقديم المساعدة الأميركية إلى إسرائيل، بما يتوافق مع القانون والسياسة الأمريكيين.

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أجندة بلينكن فى مصر.. عقد اجتماع عربى أمريكى وإدخال المساعدات لقطاع غزة

ومن بين الموقعين أكثر من عشرة سفراء سابقين، بالإضافة إلى مسؤولين متقاعدين، وسابقين من وزارة الخارجية، والبنتاغون، والاستخبارات، والبيت الأبيض، بما في ذلك أنتوني ليك مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق بيل كلينتون.

الخارجية الفلسطينية أنتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي مجلس الأمن إسرائيل

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