الخميس 21 مارس 2024
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عالم

أبوردينة: نحذر الاحتلال من عمليات القتل اليومية وأمريكا تتحمل مسئولية وقف العدوان

الناطق باسم الرئاسة
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف في قطاع غزة، واستشهاد تسعة مواطنين في الضفة الغربية، خلال الساعات الـ24 الماضية، يشير بوضوح إلى أن الاحتلال يصر على تحدي المجتمع الدولي، الذي يقف عاجزًا عن محاسبته ووقف حربه على الشعب الفلسطيني.

وحذر أبوردينة في بيان له اليوم، الجميع من أن استمرار سلطات الاحتلال في شن حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، والتي جرت المنطقة برمتها إلى مربع الانفجار لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذا التهور الإسرائيلي.

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حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة تتطلب تدخلًا دوليًا

وأضاف أبوردينة، أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلًا دوليا عاجلًا، خاصة من الإدارة الأمريكية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على الشعب الفلسطيني.

وطالب متحدث الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالعمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، قبل الحديث عن أي حجج أو ذرائع لاستمرار هذا الاحتلال، وتحويل تصريحاتها إلى أفعال على الأرض، وهي الوحيدة القادرة على فعل ذلك.

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أبوردينة: استقرار وأمن المنطقة في خطر

ولفت أبوردينة إلى أن استقرار وأمن المنطقة في خطر، نتيجة تردد الإدارة الأمريكية في إجبار إسرائيل على وقف الحرب الشاملة، ووقف اقتحام مدينة رفح، ومخاطر وقوع التهجير.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن الطريق الصحيح لإنهاء دوامة العنف والتصعيد هو الامتثال للشرعية الدولية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لينعم العالم بالسلام والأمن والاستقرار.

وأكد أبوردينة، ضرورة أن يتم التحرك العربي مع الجانب الأمريكي، لاتخاذ قرار جدي من الإدارة الأمريكية لوقف الحرب، ومنع التهجير، حتى لا تبقى دوامة العنف والموت مستمرة، والتي لن ينجو منها أحد.

أبو ردينة العدوان الإسرائيلى الشعب الفلسطيني قطاع غزة سلطات الاحتلال

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