الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

ماهر صافى لـ"الدستور": نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب لهذه الأسباب

ماهر صافي
ماهر صافي

قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، إن تصديق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط اجتياح رفح، على الرغم من التحذيرات الأمريكية، يؤدي إلى مذبحة كبيرة بالمدينة التي لجأ إليها ما يزيد على مليون شخص.

وأضاف صافي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي حسب قوله أنه لن يرضخ للضغوط الأمريكية ولا الدولية لثنيه عن القيام بعملية عسكرية في رفح.

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نتنياهو: العملية العسكرية فى رفح ضرورية

وأكد أن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب لأنه يعلم أنها تلك النقطة ستكون نهاية عمله السياسي، أيضًا هو حدد أهدافًا للحرب لم يحقق أي هدف منها، وهي القضاء على حركة حماس والوصول للمحتجزين لدى المقاومة وتصفية يحيى السنوار.

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CNN: بلينكن لن يشارك فى المحادثات مع المسئولين الإسرائيليين حول هجوم رفح

وتابع صافي: "في المقابل نجد أن ما يحرك نتنياهو هو الضوء الأخضر الذي منحه له الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ اليوم الأول للعدوان، فالولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعمًا سياسيًا واسعًا لإسرائيل منذ بداية الحرب، حيث استخدمت حق النقض الفيتو بمجلس الأمن عدة مرات لإحباط قرارات تدعو لوقف إطلاق النار، فضلًا عن إقامتها جسرًا جويًا لتزويد تل أبيب بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء الماضي، أمام الكنيست الإسرائيلي تمسكه بغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة والسيطرة على محور صلاح الدين/ محور فيلادلفيا، بزعم القضاء على حركة حماس، ما يهدد أكثر من مليون ونصف المليون نازح في هذه المدينة.

وزير الخارجية الأمريكي في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار

يجدر الإشارة إلي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيجري محادثات، اليوم الخميس، في مصر تركزت على الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة ونقل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لمساعدة المدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

نتنياهو اجتياح رفح الإحتلال الإسرائيلي حماس ماهر صافي

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