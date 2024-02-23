الجمعة 23 فبراير 2024
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وزير فلسطينى: نتوقع قرار "العدل الدولية" بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى وإزالة الاستيطان

الدكتور أحمد مجدلاني
الدكتور أحمد مجدلاني

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن المرافعات أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية حدث تاريخي مهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ذو طبيعة عنصرية استعمارية"، مشيرًا إلى أن الدول التي قدمت مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
وواصل: "نتوقع صدور قرار من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وإزالة الاستيطان من الأراضي الفلسطينية".
وأكد الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن الولايات المتحدة توفر الحماية والمساعدات المالية والعسكرية لإسرائيل لمواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين.

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