عاجل.. إصابة 7 جنود إسرائيليين و2 بوضع خطير باشتباك مسلح غرب رام الله

أفادت مصادر عبرية، صباح اليوم الجمعة، بوقوع 7 إصابات إحداها حرجة، و2 بوضع خطير في اشتباك مسلح غرب رام الله.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن 7 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا بجروح خلال اشتباكات استمرت 5 ساعات على الأقل غرب رام الله في الضفة الغربية، مع مقاوم مشتبك قبل الإعلان عن استشهاده.

وجاءت الاشتباكات خلال ملاحقة مقاوم أطلق النار تجاه حافلة مستوطنين، وألحق بها أضرارًا في المنطقة.

حالة اثنين من الجنود المصابين حرجة

ووفق المصادر العبرية، فإن حالة اثنين من الجنود المصابين حرجة.

وخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، من رام الله عقب إعلانها ارتقاء منفذ العملية.

قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

وفي وقت سابق من اليوم، أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم وصول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك؛ لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثَّفت تواجدها العسكري في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشر الآلاف من عناصر شرطتها في أزقة البلدة القديمة

ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من عناصر شرطتها في أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى اللذين تفرض عليهما حصارًا مشددًا منذ قرابة ستة أشهر.

كما شهد حاجز قلنديا وحواجز أخرى حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود التي يفرضها الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال في الجمعة الثانية من رمضان، طوقًا دائريًا حول مدينة القدس وحواجز تفتيش على كل المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وإجراءات مشددة فرضها شرطة الاحتلال الاسرائيلية التي دفعت بحوالي 3 آلاف من عناصرها إلى مدينة القدس.