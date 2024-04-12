أونروا: الأوضاع في قطاع غزة تزداد مأساوية يوما بعد الآخر

قالت إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد مأساوية يومًا بعد الآخر.

وأضافت حمدان في حوار لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الجمعة، أن الأطفال في غزة يدفعون ثمن الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتقارير الأممية تحذر من مجاعة وشيكة في قطاع غزة تضع السكان في مرحلة الخطر.

وتابعت إيناس حمدان، أن هناك 8 مراكز صحية تابعة للوكالة لا تزال تقدم الخدمات الطبية للمصابين في قطاع غزة، وما بقي من المدارس في قطاع غزة أصبحت مراكز إيواء لآلاف الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع لتجنب انهيار المنظومة التعليمية.

واستكملت حديثها: نوجه نداءات استغاثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان في شمال غزة وتمكين الوكالة من الوصول إلى مناطق عديدة بالقطاع، ونحتاج على الأقل إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات لقطاع غزة بشكل يومي.