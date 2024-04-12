كيف تُحول الجماعات الإرهابية شخصًا طبيعيًا إلى متطرف؟.. استشارى نفسى يوضح

وضح الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، الأساليب التي تتبعها الجماعات الإرهابية لتحويل شاب طبيعي إلى مجرم متطرف.

وقال "القط" فى حواره مع الكاتبة والباحثة عائشة نصار ببرنامج "استديو الحشاشين"، المُذاع على قناة "ON": "لا أعتقد أنهم يحتاجون لمخدرات لتغييب الأشخاص، فقد أثبت تاريخ تلك الجماعات، قدرتها على إعادة تشكيل معتقدات الأشخاص المنتسبين لها، وتحويلهم إلى مجرمين وقتلة".

وتابع: "نفسيًا هذا الشخص لا يشعر بذاته وأنه جزء من هذا الكيان الكامل الذي هو جسد الجماعة، وكيميائيًا هذا النموذج خطير جدًا من خلال دراسة المادة الكيميائية في المخ وهذا كلام نظري نفسي من الممكن أن يدرس علميًا".

وأكد أن لحظة الانتماء لهذه الجماعات يكون الوعي لدى هؤلاء الأشخاص معطلًا، ومن الممكن أن تتم دراسة هذه النظرية علميًا.