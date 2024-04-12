الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف تُحول الجماعات الإرهابية شخصًا طبيعيًا إلى متطرف؟.. استشارى نفسى يوضح

الجماعات الإرهابية
الجماعات الإرهابية

وضح الدكتور نبيل القط،  استشاري الطب النفسي، الأساليب التي تتبعها الجماعات الإرهابية لتحويل شاب طبيعي إلى مجرم متطرف.

وقال "القط" فى حواره مع الكاتبة والباحثة عائشة نصار ببرنامج "استديو الحشاشين"، المُذاع على قناة "ON": "لا أعتقد أنهم يحتاجون لمخدرات لتغييب الأشخاص، فقد أثبت تاريخ تلك الجماعات، قدرتها على إعادة تشكيل معتقدات الأشخاص المنتسبين لها، وتحويلهم إلى مجرمين وقتلة".

وتابع: "نفسيًا هذا الشخص لا يشعر بذاته وأنه جزء من هذا الكيان الكامل الذي هو جسد الجماعة، وكيميائيًا هذا النموذج خطير جدًا من خلال دراسة المادة الكيميائية في المخ وهذا كلام نظري نفسي من الممكن أن يدرس علميًا".

وأكد أن لحظة الانتماء لهذه الجماعات يكون الوعي لدى هؤلاء الأشخاص معطلًا، ومن الممكن أن تتم دراسة هذه النظرية علميًا.

فيسبوك استديو الحشاشين

الأكثر قراءة

تعرف على آخر أخبار موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر 2024

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

عطل مفاجئ واستغاثة.. "مصر للطيران" تكشف تفاصيل عودة طائرة برج العرب

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

تأكد غياب مدافع الزمالك عن مباراة القمة ومكافآت خاصة للفوز على الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة