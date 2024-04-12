البيت الأبيض: تهديد إيران موجه لإسرائيل.. ولا يمكن الإفصاح عن معلومات الاستخبارات

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن أمريكا ستفعل كل ما يلزم لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولحماية قواتها في المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وأكد "كيربي"، التزام واشنطن بأمن إسرائيل ووصفه بأنه لا يتزعزع، مشيرًا إلى أن أمريكا وإسرائيل يأخذان التهديد الإيراني على محمل الجد، موضحًا أن التهديد الإيراني موجَّه لإسرائيل ولا يمكنني الإفصاح عن معلومات الاستخبارات بشأن حجم وشكل الهجوم الإيراني.