الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: تهديد إيران موجه لإسرائيل.. ولا يمكن الإفصاح عن معلومات الاستخبارات

جون كيربي
جون كيربي

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن أمريكا ستفعل كل ما يلزم لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولحماية قواتها في المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وأكد "كيربي"، التزام واشنطن بأمن إسرائيل ووصفه بأنه لا يتزعزع، مشيرًا إلى أن أمريكا وإسرائيل يأخذان التهديد الإيراني على محمل الجد، موضحًا أن التهديد الإيراني موجَّه لإسرائيل ولا يمكنني الإفصاح عن معلومات الاستخبارات بشأن حجم وشكل الهجوم الإيراني.

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