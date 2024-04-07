خالد الجندى يحذر من هذه التصرفات مع الفقراء والمساكين: العبرة بما يكفى

استعرض الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سورة الماعون.

وقال خلال تقديمه لبرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إن "الإسلام أمر بإطعام المساكين ونقل المعلومات عنهم"، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولا يحض على طعام المسكين".

وأضاف أن معنى "الحض" في الآية الكريمة هو الحث والتشجيع والنصيحة والوصية والمعلومة.

وأكمل: "لو موظف عنده مرتب لكن عياله كتار ومرتبه مش مكفيه، متقولش يا عم ده عنده مرتب، يا أستاذ العبرة ليست بما يملك، العبرة بما يكفي".

واستشهد بقوله تعالى في سورة الكهف: "أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر"، معقبًا: "لو قلت لك إنهم مساكين هتصدق إزاي وهما عندهم سفينة! لكن مُلاك السفينة عددهم كبير والدخل مش مكفيهم".

واستطرد: "لو في شخص لديه أصول ثابتة إنما معندوش دخل مادي مش لاقي ومش عارف يبيع الحاجة اللي عنده، متجيش تعاقبه إن عنده أرض أو عمارة أو بيت أو شقة وهو مش لاقي ياكل".

وشدد على أهمية نقل المعلومة عن الفقير لأنها مماثلة لإطعامه، مختتمًا: "لو عندك فقير قول لغيرك حتى تنتبه، لو تعلم أن صديقك فقير أو في ورطة أو بحاجة إلى نقود أو عنده حد لا يستطيع علاجه، حسابك هيكون عنيف يوم القيامة لو لم توصِ عليه".