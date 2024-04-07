الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: حزب الله يجب أن يدفع ثمنًا متزايدًا بسبب مشاركته فى الحرب

غزة
غزة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الاحتلال يدفع ثمنًا باهظًا في الحرب مع فقدان جنود وقادة كثيرين، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وأكد خلال النبأ العاجل، أنه في الوقت ذاته نجد استمرار الجهود نحو الانتصار وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة.

وأضاف أن السابع من أكتوبر يعد نقطة تحول في الأمن الإسرائيلي، مع بدء التحقيق في ملابسات الأحداث التي وقعت في ذلك التاريخ.

كما أكد أن القتال لم ينته بعد في غزة، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تطورات أخرى، مدعيًا تحقيق العديد من الإنجازات والعمل بقوة هائلة في القطاع.

وأوضح أن الاحتلال يتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، مبينًا أن حزب الله يجب أن يدفع ثمنًا متزايدًا بسبب مشاركته في الحرب.

هرتسي هاليفي جيش الاحتلال الإسرائيلي اكسترا نيوز

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