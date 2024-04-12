الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

كيف استخدم حسن الصباح الخطاب الدموى كأداة تجنيد؟ (فيديو)

حسن الصباح
حسن الصباح

أجاب الدكتور نبيل القط،  استشاري الطب النفسي، على تساؤل حول الآلية التي استخدم بها حسن الصباح الخطاب الدموي كأداة لتجنيد الأتباع.

وقال "القط"  فى حواره مع الكاتبة والباحثة عائشة نصار ببرنامج "استديو الحشاشين"، المُذاع على قناة "ON": "استخدام العنف والخطاب الدموي كأداة تجنيد، ظهر في خطاب داعش من خلال استخدام أسلوب الذبح والقتل وإراقة الدماء، كمظهر من مظاهر قوة الدولة".

وأضاف: "كل واحد فينا بداخله حلم البطل، وأنا صغير كان نفسي أبقي طيار عشان أحارب في فلسطين، واستشهد، وبالتالي تلعب تلك الجماعات على تصدير صورة البطولة في أفعالها لتجنيد المزيد من الأتباع".

وتابع: "جزء من دعاية الجماعات الإسلامية أنه يقدم للشخص الحلم الخاص به على طبق من فضة".

استديو الحشاشين نبيل القط

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