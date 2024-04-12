كيف حشدت حرب غزة دعم فئات المجتمع الأمريكي للقضية الفلسطينية؟

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الجمعة، أنه مع ارتفاع عدد الشهداء في غزة، تحولت الحركة المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة إلى قوة سياسية قوية وإن كانت مفككة، ويشعر الديمقراطيون بالضغط.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير مطول لها بعنوان " كيف حشدت الحرب في غزة اليسار الأمريكي؟، لقد تحول دعم الفلسطينيين، وهي القضية التي تم الدفاع عنها إلى حد كبير في الحرم الجامعي وفي المجتمعات التي لها علاقات بالمنطقة، إلى قضية محددة لليسار الديمقراطي، مما حفز مجموعة واسعة من المجموعات إلى أهم حركة احتجاجية في عهد بايدن.

وأوضحت، أنه من خلال جلسات التنظيم اليومية على تطبيق "زووم" والحملات الشعبية في الولايات التي تشهد معارك، يتم الآن دفع نسخة جديدة مترامية الأطراف من الحركة المؤيدة للفلسطينيين من قبل النشطاء القدامى – وأحيانًا المتشددين – والركائز الرئيسية للتحالف الديمقراطي.

وأشارت إلى أن المنظمات التي تركز عادة على المناخ أو الإسكان أو الهجرة، تحتج بانتظام على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 33 ألف مواطن فلسطيني.

ووفقًا لمسؤوليين محليين، يطالب نشطاء حزب العمال بوقف إطلاق النار وناشد قادة رجال الدين البيت الأبيض مباشرة، ويستخدم الشباب الأمريكيون أدوات على الإنترنت لتعبئة الناخبين وإرسال ملايين الرسائل إلى الكونجرس، بينما يناقش ائتلاف ناشئ من جماعات المناصرة كيفية الضغط على قضيته في المؤتمر الوطني الديمقراطي هذا الصيف.

وقال موريس ميتشل، المدير الوطني لحزب الأسر العاملة: "ربما كانت هناك فكرة مفادها أنه مع مرور الوقت، ستفقد الحركة زخمها، ولكن ما يحدث العكس حيث أصبحت الخسائر الإنسانية واضحة للغاية."

وأشار التقرير، إلى أن المقابلات التي أجريت مع أكثر من 30 ناشطًا وغيرهم من المشاركين في قضية وقف إطلاق النار، فضلاً عن منتقديهم، تكشف عن جهد متزايد القوة ومفكك ويصعب تحديده بوضوح.

ولفتت إلى أنه لا يوجد قائد واحد أو منظمة واحدة على رأس هذه الجهود، ولا حتى اسم واحد لهذه الجهود.

الحركة تتألف من مئات المجموعات

وقالت إن الحركة تتألف من "مئات المجموعات، من المستوى الوطني إلى المستوى المحلي"، وجميعها متحدة بشكل فضفاض وراء دعوة إسرائيل إلى إنهاء حملتها العسكرية، لكنهم بعيدون عن الإجماع على القضايا الأساسية الأخرى، مثل كيفية التوصل إلى وقف إطلاق النار وما يجب أن يحدث بعد ذلك.

وتابعت أنهم لا يعملون جميعا معًا، وتختلف تكتيكاتهم أيضًا على نطاق واسع"، ففي حين أصدر الزعماء العماليون والدينيون بيانات محسوبة، فإن الجماعات والناشطين الأكثر حدة كثيرا ما ينظمون مظاهرات تؤدي إلى عرقلة حركة المرور أو إغراق السياسيين في الأحداث، وقد شجع البعض أنصارهم على اتخاذ مواقفهم، أي "الإجراءات المستقلة" الخاصة بها.

انتشرت كثيرًا داخل الجامعات الأمريكية

أوضح التقرير نقلًا عن مسؤولي إنفاذ القانون وجماعات المناصرة، أن الجامعات بشكل خاص، شهدت احتجاجات عنيفة، وتعرض الطلاب والقادة اليهود للمضايقات والتهديدات من قبل أشخاص غاضبين من حرب غزة.

ويشير المسؤولون إلى أنهم رصدوا ارتفاعًا في الأعمال المعادية للمسلمين والعرب، بما في ذلك مقتل صبي أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات وإطلاق النار على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في فيرمونت.

ووفقًا للتقرير، فإنه في أعقاب هجوم 7 أكتوبر كانت المظاهرات ضد إسرائيل في البداية تقودها في الغالب مجموعات جامعية مثل طلاب من أجل العدالة في فلسطين، والتي تم حظرها أو تعليق دراستها لاحقًا في عدة جامعات؛ المنظمات اليهودية اليسارية بما في ذلك فصول الصوت اليهودي من أجل السلام؛ والجماعات المنخرطة بكثافة في احتجاجات الشوارع التي رحبت بالهجوم أو بررته باعتباره مقاومة مشروعة، مثل حركة الشباب الفلسطيني وحركة في حياتنا.

ولكن مع تكثيف الرد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، بدأت مجموعة أوسع بكثير من المنظمات والقادة والناخبين الأكثر تقليدية ذات الميول الديمقراطية في المشاركة. ويتصارع الناشطون الآن حول أفضل السبل لدفع الرئيس بايدن وحلفائه الديمقراطيين – أو ما إذا كان سيتم الانفصال عنهم – في عام انتخابي.

ويتعرض بايدن لضغوط شديدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إسرائيل، الحليف القديم، من أجزاء قوية في حزب منقسم.

وفي استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث الشهر الماضي، قالت أغلبية ضئيلة من الديمقراطيين إن الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب غير مقبولة، على الرغم من أن نفس النسبة قالت إن أسباب القتال كانت إما صحيحة تمامًا أو إلى حد ما.

وبعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غارات إسرائيلية الأسبوع الماضي، هدد بايدن بربط الدعم المستقبلي لإسرائيل بكيفية تعاملها مع الضحايا المدنيين والأزمة الإنسانية في غزة. وذهب ديمقراطيون آخرون إلى أبعد من ذلك بكثير في إدانتهم، وفق تقرير "نيويورك تايمز".

وقال عباس علوية، 32 عامًا، وهو استراتيجي ديمقراطي يساعد في قيادة جهد وطني احتجاجًا على سياسة بايدن تجاه إسرائيل: "توجد الآن صلة حقيقية بين المسؤولين المنتخبين البارزين والتنظيم على الأرض". "يؤدي هذا الارتباط إلى ما شهدته كواحد من أكبر الجهود التنظيمية المناهضة للحرب التي شهدها هذا الجيل".