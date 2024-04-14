مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

تتعرض الدول الغربية لضغوط متزايدة، لوقف بيع الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، حيث تشن الأخيرة هجومًا مميتًا ومستمرًا منذ أكثر من نصف عام على قطاع غزة.

ومن بين هذه الدول مؤخرًا ألمانيا وفرنسا؛ حيث رفعت أكثر من عشر منظمات غير حكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومنظمة أتاك، دعاوى قضائية لإجبار الدولتين على وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا لموقع التحقيقات الاستقصائي ديسكلوز.

وفي الولايات المتحدة، بدأ الديمقراطيون يطالبون بضمانات قبل الموافقة على مبيعات الطائرات الحربية، وفي المملكة المتحدة انضم الأسبوع الماضي، ثلاثة قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في مهنة المحاماة البريطانية لمطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة إلى لتل أبيب، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في "الإبادة الجماعية" في غزة، كما دعا بعض السياسيين المعارضين الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير.

المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لإسرائيل

وبلغت المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لإسرائيل ما لا يقل عن 3.3 مليار دولار لعام 2023، بينما زودت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022، وبحسب ما ورد وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو. وبالمقارنة، صدرت باريس معدات عسكرية بقيمة 208 ملايين يورو للحكومة الإسرائيلية على مدى العقد الماضي.

كندا وإسبانيا وبلجيكا أعلنت رفضها تزويد إسرائيل بأسلحة

وفي ظل ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين في غزة، أعلنت كندا وإسبانيا وبلجيكا أنها لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل بعد الآن، في حين حظرت محكمة هولندية شحن أجزاء طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الدولة الصهيونية.

في ضوء ذلك، يوضح هذا "الانفوجراف" ما هي الدول التي تبيع أو تقدم الأسلحة إلى إسرائيل، معتمدا بالأساس على تحليلات وتقارير حملة المنظمات غير الحكومية لمكافحة تجارة الأسلحة (CAAT) ومجموعة العمل ضد العنف المسلح (AOAV)، حيث كشفت أنه بين الأعوام 2014- 2022، بلغ إجمالي قيمة تراخيص التصدير من دول الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل حوالي 6.3 مليار يورو.