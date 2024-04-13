زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب منطقة شيتسانج الصينية

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة محافظة روتوج في ولاية علي بمنطقة شيتسانج ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين، في الساعة 1:44 ظهرا، اليوم السبت (بتوقيت بكين)، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" عن مركز شبكات الزلازل الصيني (CENC).

وأضاف المركز أنه تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 33.56 درجة شمالا، وخط طول 81.84 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات. فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

يأتي زلزال اليوم بعد نحو أسبوع من زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر ضرب جنوب منطقة شينغيانغ، وآخر بقوة 4.9 درجة ضرب مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين، حسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي

آلاف النازحين جراء زلزال ضرب غربى الصين بقوة 7.1 درجة

يذكر أنه في 24 يناير الماضي أدى زلزال بقوة 7.1 درجة، ضرب منطقة نائية من مقاطعة شينجيانغ، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بينما ألحق أضرارا بمئات المباني.

ومع استمرار الهزات الارتدادية غربي الصين، بعد هذا الزلزال، هرع أكثر من 12 ألف شخص إلى الخيام والملاجئ، وأشعلوا نارا لمواجهة الطقس المتجمد.

وتسبب الزلزال في أضرار جسيمة وسط درجات حرارة متجمدة، لكن الخسائر في الأرواح والممتلكات كانت بسيطة نسبيا، بسبب قلة السكان في منطقة مركز الزلزال في مقاطعة أوتشتوربان، بالقرب من الحدود مع كازاخستان.

وأظهرت لقطات عرضها تليفزيون الصين المركزي، حينها، أن الزلزال ضرب منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة تضم مجموعات من البلدات والقرى المتناثرة، وسط أجواء شتوية قارسة.

ونشرت المقاطعة أكثر من 2300 من رجال الإنقاذ، وأجلت منطقة كي 7338 من السكان. وتم إجلاء 12426 شخصا في المجمل.

ومشطت فرق الإنقاذ الأنقاض، بينما وصلت معدات الإنقاذ، بما في ذلك معاطف وخيام، لمساعدة آلاف الفارين من ديارهم.

وقال تشانج يونج جيو، رئيس إدارة الزلازل في شينجيانغ، في مؤتمر صحفي: "هذا التصنيف 7.1 قوي للغاية، لكن حالات الوفيات والإصابات ليست خطيرة".