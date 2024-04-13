"الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 33686 والإصابات إلى 76309

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 33686 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

آلاف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76309 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

استشهاد 52 شخصًا إثر ارتكاب قوات الاحتلال 5 مجازر بحق العائلات

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 52 مواطنا، وإصابة 95 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل طيران الاحتلال الحربي، منذ صباح اليوم السبت، شن غارات مكثفة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

جيش الاحتلال جدّد قصف مدرسة تابعة لـ"أونروا" تؤوى نازحين

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها أن جيش الاحتلال جدّد قصف مدرسة تابعة لـ"أونروا" تؤوي نازحين في هذا المخيم.

الضفة الغربية المحتلة تشتعل بسبب انتهاكات المستوطنين

وفي الضفة الغربية، هاجم عشرات المستوطنين أهالي قرية المغير الفلسطينية، بعد ظهر اليوم السبت، بعد وقت قصير من العثور على جثة الصبي الإسرائيلي بنيامين أشمير، البالغ من العمر 14 عامًا، حيث أشعلوا النار في مبنى وسيارات وأطلقوا عدة أعيرة نارية باتجاه الفلسطينيين في القرية.

كما أطلق المستوطنون النار أيضا على سيارة إطفاء وصلت لإخماد الحرائق، ما أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنة وإصابة رجل برصاصة في ساقه.

وفي وقت لاحق، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الحدود إلى مكان الحادث، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين والمستوطنين.

وجاء الهجوم هذا بعد يوم من هجوم واسع النطاق وقع أثناء البحث عن أخيمير، ما أدى إلى مقتل رجل فلسطيني.

وقالت "الهلال الأحمر الفلسطيني"، في بيان لها، اليوم السبت، إن فلسطينيا من بلدة المغير أصيب بعيار ناري في فخذه ونقل إلى المستشفى.