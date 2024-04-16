عاجل.. قوات الاحتلال تحاصر مدرسة تؤوى نازحين فى بيت حانون شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن دبابات تابعة لجيش الاحتلال تحاصر مدرسة تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون

تتواصل معارك عنيفة، في قطاع غزة بين عناصر حركة حماس والجيش الإسرائيلي حيث يطارد الاحتلال زعيم الحركة في القطاع يحيى السنوار المتهم بأنه مهندس هجوم السابع من أكتوبر على الكيان الصهيوني.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، من انهيار كامل وشيك للنظام العام في قطاع غزة، مجددًا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني؛ ما أثار تنديدًا من إسرائيل.