طريقة عمل الآيس كريم في المنزل 2024

يعد الآيس كريم من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار، خاصة بفصل الصيف، حيث يساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم فى الأيام الحارة، لذلك يرصد موقع “الدستور” مكونات وطريقة عمل الآيس كريم في المنزل بكل سهولة.

مكونات طريقة عمل الآيس كريم 2024

كوب ونصف كريمة حلواني.

12 كوب حليب.

1 مانجا - فراوله - نوع الطعم على حسب الرغبة.

4 قطع شوكولاته.

طريقة تحضير الآيس كريم في المنزل 2024

يخفق صفار البيض مع ربع كوب السكر في وعاء، ثم يخلط الكاكاو مع الكمية المتبقية من السكر وربع كوب من الحليب إلى أن يصبح الخليط متجانس، ثم يوضع الكوفي ميت والملح.

يوضع القدر على نار هادئة حتى يبدأ الخليط في الغليان ثم تخفف الحرارة.

يؤخذ مقدار نصف كوب من الكريمة الساخنة من القدر وتضاف فوق صفار البيض، ثم يخلط المزيج جيدًا، ثم يوضع نصف كوب آخر من الكريمة الساخنة.

يرجع صفار البيض والكريمة الساخنة إلى القدر ويستمر التحريك في الخليط على نار متوسطة الحرارة إلى أن يصبح الآيس كريم كثيفًا.

يوضع خليط الآيس كريم في وعاء نظيف داخل وعاء آخر موجود فيه ماء مثلّج، ويستمر التقليب إلى أن يبرد الآيس كريم ثم يوضع في وعاء ويترك في الفريزر لمدة ساعتين أو أكثر حتى يصبح جاهز للتقديم.



طريقة تحضير آخرى

وضع الحليب المكثّف في وعاء عميق، وإدخاله إلى الثلاجة لمدة تتراوح من 30 إلى 40 دقيقة، وذلك حتّى يصبح باردًا، أو يمكن وضعه في الفريزر لمدة عشر دقائق.

تحضير ستة أطباق صغيرة، أو كؤوس الآيس كريم الواسعة والشفّافة.

وضع الشوكولاتة في قمع ورقي، وتوزيعها في الأطباق؛ بحيث تكون على شكل خطوط متعرجة وعلى شكل زخرفي داخل كل طبق، ثم تركها حتى تتماسك وتجفّ.

تقطيع الكيك إلى مكعّبات صغيرة الحجم، ووضع بضع المكعّبات في كل كأس، ثم تركها جانبًا.