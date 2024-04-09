حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل تارت قرع العسل فى المنزل بوصفة سهلة

طريقة عمل تارت قرع العسل محور اهتمام الملايين من ربات البيوت خاصة مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث تعد من الحلويات التي لا غنى عنها في العيد، حيث يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة ونتائج هائلة.

حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل تارت قرع العسل

نعرض للقراء ضمن حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل تارت قرع العسل بطريقة سهلة وبسيطة وباستخدام مقادير متوفرة لديكي في المنزل، لذلك تتبعي السطور التالية من "الدستور" لصناعة أفضل الحلويات.

مقادير طريقة عمل تارت قرع العسل

- للحشوة :

قرع العسل : كوب ونصف قرع عسل مهروس.

البيض : 3 حبات بيض أحمر.

كريمة الخفق : ثلاث أرباع كوب ثقيلة.

حليب : نصف كوب.

السكر البني : ثلاث أرباع كوب.

نشاء الذرة : 1 ملعقة كبيرة.

القرفة : 1 ملعقة صغيرة.

الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة.

القرنفل : ربع ملعقة صغيرة.

جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة.

ملح : ربع ملعقة صغيرة.

- دقيق : كوب وربع دقيق أبيض فاخر متعدد الأغراض.

- سكر : 2 ملعقة صغيرة.

- الزبدة : 8 ملاعق كبيرة غير مملحة مقطعة إلى مكعبات.

- الماء : 4 ملاعق كبيرة.

طريقة تحضير تارت قرع العسل

الخطوة الأولى:

ضعي الدقيق والسكر والملح في وعاء محضرة الطعام واخلطيهم عدة مرات حتى يمتزجوا.

الخطوة الثانية:

أضيفي مكعبات الزبدة الباردة واخلطيها جيدًا، وضيفي الماء البارد واخفقي حتى تتماسك العجينة، مع إضافة المزيد من الماء بواسطة ملعقة صغيرة حسب الحاجة.

الخطوة الثالثة:

اقلبي العجينة على سطح عمل مرشوش بالدقيق وشكليها على شكل قرص دائري.

الخطوة الرابعة:

انقلي العجينة المستديرة إلى صينية خبز الفطيرة عن طريق لفها جزئيًا حول الشوبك، ثم قومي بقص حواف العجين حسب الحاجة حول طبق الفطيرة، ثم ضعيها في الثلاجة أثناء تحضير الحشوة.

الخطوة الخامسة:

لتحضير حشوة فطيرة قرع العسل: سخني الفرن إلى 180درجة مئوية.

الخطوة الثانية:

في وعاء كبير، اخلطي هريس قرع العسل، والبيض، وكريمة الخفق، والحليب، والسكر البني حتى تصبح ناعمة.

الخطوة الثالثة:

أضيفي نشاء الذرة، والقرفة، والزنجبيل، والقرنفل، وجوزة الطيب، والملح، واخفقي حتى تمتزج المكونات جيدًا.

الخطوة الرابعة:

صبي الحشوة في الفطيرة الغير مخبوزة، ثم أدخليها الفرن لمدة 50-60 دقيقة.

الخطوة الخامسة:

أخرجي الفطيرة واتركيها حتى تبرد تمامًا لمدة 3 ساعات على الأقل ثم انقليها إلى الثلاجة لتبرد لبضع ساعات أو طوال الليل قبل التقديم.