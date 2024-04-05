حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل المدلعة بطريقتين مختلفتين في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

يقدم “الدستور” خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المختلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد في الحصول على قيمة غذائية عالية.

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية في الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل حلوى المدلعة بشكل مختلف تماما وسهل، فهم من أهم وصفات الحلويات المحببة للمصريين.



طريقة عمل المدلعة



المكونات:-

لطبقة البسبوسة:

2 كوب من السميد الناعم.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من الشربات.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

نصف كوب كريمة.

كوب من السكر الأبيض.

شربات حلويات.

لطبقة الكنافة:

300 جرام من الكنافة.

150 جرام من الزبد أو السمن المذوب.

2 ملعقة كبيرة سكر بودر.

لطبقة الكريمة:

300 مللى من كريمة الخفق.

نصف كوب من بودر الكريم شانتيه.

رابعًا للتزيين.

صوص كراميل أو توفي.

صوص شيكولاتة.

طريقة عمل المدلعة



نبدأ بعمل البسبوسة، نقوم بتقليب الحليب مع الشربات والسمن، ونقلب السكر مع السميد جيدًا، ثم توضع له الكريمة ويقلب جيدًا، ثم يضاف خليط الحليب والشربات والسمن لخليط السميد ويقلب حتى يتجانس، بعدها يوضع الخليط فى صينية مدهونة سمن، ثم توضع فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون، ثم تخرج من الفرن وتسقى بشربات الحلويات.

ثم نقوم بعمل الكنافة، حيث تفتت الكنافة باليد، ثم تقلب مع السكر البودر،ويوضع لها السمنة المذوب وتقلب حتى تتشرب الكنافة كل السمن، ثم تفرد الكنافة فى صينية بنفس مقاس صينية البسبوسة، ثم تكبس جيدًا باليد حتى تتماسك، بعدها توضع فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون، ثم تخرج من الفرن وتترك لتبرد.



يعد ذلك يتم عمل الكريمة، حيث تخفق جميع مكونات الكريمة معًا حتى نحصل على كريمة متماسكة، ثم نحضر الكنافة، وتوضع فى طبق، ثم يوضع لها طبقة من الكريمة.

يوضع فوق الكريمة طبقة البسبوسة، ثم تقلب المدلعة فى طبق التقديم بحيث تصبح الكنافة بالأسفل، ثم تغطى بالكريمة، وتفرد طبقة من صوص الكراميل أو التوفى على الوجه، ثم تزين بصوص الشيكولاتة وتقدم باردة.

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