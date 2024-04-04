تناول الماء وممارسة الرياضة.. كيف تستعيد صحتك بعد نهاية رمضان؟

يتساءل الكثير من الناس قبل نهاية شهر رمضان المبارك، عن كيفية تنقية أجسامهم من الدهون التي تناولها خلال الشهر الكريم، وأيضًا ما هو الوقت المناسب لتغذية الجسم جيدًا بعد الصيام، فهذا أمر ضروري أيضًا لتجديد العناصر الغذائية الحيوية ودعم الصحة العامة للجسم.

في مقابلة مع HT Lifestyle، اقترحت الطبيبة روتشيكا جاين، استشاري التغذية العلاجية قائلة: هناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب القيام بها عند الإفطار، لتجنب إرباك الجهاز الهضمي وهي:

الترطيب

ابدأ بترطيب جسمك بالماء والسكريات البسيطة لتجديد السوائل المفقودة أثناء الصيام، يمكن أيضًا أن يوفر ماء جوز الهند أو عصائر الفاكهة المخففة مصدرًا طبيعيًا للترطيب.

أطعمة غنية بالعناصر الغذائية

ركز على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، حيث توفر هذه الأطعمة الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية لدعم وظائف الجسم.

تضمين البروبيوتيك

قم بدمج الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي أو الخضروات الورقية لتعزيز صحة الأمعاء والمساعدة على الهضم.

تناول وجبات صغيرة ومتوازنة

ابدأ بوجبات أصغر ومتوازنة لتسهيل عودة الجهاز الهضمي إلى العمل، وقم بتضمين مزيج من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون لتوفير الطاقة المستدامة.

تجنب الأطعمة الثقيلة أو المصنعة

ابتعد عن الأطعمة الثقيلة أو المصنعة أو الدهنية التي قد تسبب عدم الراحة أو الانتفاخ، بدلا من ذلك، اختر خيارات أخف وسهلة الهضم.

استمع إلى جسدك:

انتبه إلى إشارات الجوع والشبع في جسمك، تناول الطعام ببطء، وامضغ الطعام جيدًا، وتوقف عندما تشعر بالشبع.

إعطاء الأولوية للنوم والراحة:

اسمح لجسمك بالراحة والتعافي بعد الصيام اهدف إلى الحصول على قدر نوم كافي لدعم الصحة العامة وتعزيز الشفاء.