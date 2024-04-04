حكم استخدام السواك أو المعجون وغسل الأسنان أثناء الصيام

حكم غسل الأسنان خلال الصيام من أكثر ما يشغل شريحة كبيرة من الصائمين لا سيما أن تنظيف الفم والأسنان أمر ضروري للتخلص من بقايا الطعام المتراكمة في الأسنان والحفاظ على صحة الفم خالية من البكتيريا، من أجل الحفاظ على نظافة الأسنان والفم والتخلص من رائحة الفم الكريهة، حيث يثور السؤال حول جواز غسل الأسنان بالماء والمعجون أثناء فترة الصيام؟

غسل الأسنان خلال الصيام

يوضح موقع دار الإفتاء المصرية أنه يمكن استخدام الماء والمعجون لتنظيف الأسنان خلال نهار الصيام ما لم يتسرب شيء إلى الحلق، ويشدد على أن الأفضل تجنب ذلك خلال ساعات الصيام لتجنب الوساوس والإغراءات الشيطانية.

حكم استخدام السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصيام

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يمكن للصائم استخدام السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، وهو مستحب خاصة في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم.

من ناحية أخرى، كره الإمام الشافعي استخدام السواك بعد وقت الزوال للصائم، نظرًا لما ورد في الحديث الشريف "خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" ورواه أحمد.

حالات يفضل غسل الأسنان خلال الصيام

إذا كان الشخص الصائم يتعامل مع الآخرين، فمن الأفضل بالنسبة له أن يغير رائحة فمه حتى بعد وقت الظهيرة، حرصًا على عدم إزعاج الآخرين برائحته، لأن منع الأذى يأتي قبل جلب المنافع.

ومع ذلك، ينبغي احترام الآداب الإسلامية وعدم استخدام السواك أمام الآخرين أو في الأماكن العامة مثل وسائل المواصلات ومكاتب العمل، أو قبل تكبيرة الإحرام بعد الصلاة. فاستخدام السواك يتطلب مضمضة الفم بالماء بعد الاستخدام وغسل السواك. وإذا استخدم شخص معجون الأسنان في نهار رمضان، فيجب عليه تنظيف فمه جيدًا من آثار المعجون بالماء لتجنب وصول مادته إلى الحلق، وإذا استمرت رائحة المعجون أو طعمه فذلك لا يشكل مشكلة طالما تم إزالة المادة نفسها.

ضوابط غسل الأسنان خلال الصيام

فيما يتعلق بضوابط استعمال المعجون وفرشاة الأسنان في نهار رمضان، أوضح الدكتور جمعة من خلال فتوى نشرتها دار الإفتاء أنه يمكن استخدامهما، شريطة أن يتم تنقية الفم بالماء بشكل جيد من آثار المعجون لتجنب تسرب مادته إلى الحلق، وإذا بقيت رائحة المعجون أو طعمه فذلك لا يؤثر ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت.

وفيما يتعلق باستخدام السواك، أكد مفتي الجمهورية السابق في فتواه أنه يجب على الصائم أن يخلل ما بين أسنانه جيدًا بالسواك، مشيرًا إلى أهمية استخدامه في الحالات التي تتطلب ذلك، وأنه من الآداب الإسلامية أن لا يستخدم السواك في الأماكن العامة مثل: المواصلات أو المكاتب أو قبل الصلاة، وينبغي مضمضة الفم بالماء وغسل السواك بعد الاستعمال.



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