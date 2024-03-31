ما حكم أخذ أعضاء شخص متوفي لإنقاذ أخر حي؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال: "إذا توفي شخص وخدوا منه جزء أو أعضاء لشخص أخر حي.. ما الحكم".

الموت الاكلينيكي وضعت له الجامعات العالمية علامات

وقال علي جمعة خلال برنامج "نور الدين"، المذاع عبر "القناة الأولي المصرية"، أن الموت الاكلينيكي وضعت له الجامعات العالمية علامات، متي يحكم الطبيب أن هذا الجثمان في حالة موت يقتضي معه الذهاب إلي القبر.. الموت تلوه الدفن.. والجامعات العالمية الكبيرة وضعت معيارا.

وتابع أن هذه العلامات كانت في البداية 18 علامة لو حصلت يبقي الشخص ده في حالة موت سريري وتتبعوا هذه المسائل وأصبح هناك حالتين، حالة مما اتفق عليه الناس فيه موت وحالة تانية لم يحدث إطلاقا أن هذه النوع من أنواع العلامات تم ثم رجع إلى الحياة الدنيا وهذا موت جذع الدماغ أو الموت الإكلينيكي.. وهناك 26 علامة أنه هذا الشخص قد مات إكلينيكيا.. تأتي هنا قضية الأجهزة".

فتوى دور الإفتاء العالمية

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن الموضوع مرتبط بتحكم الأجهزة سواء التنفس أو حركة الدورة الدموية من خلال الأجهزة الطبية ولو رفعت الأجهزة مات، الفتوى المستقرة في هذا من دور الإفتاء العالمية أنه التداوي ليس واجبا وبالتالي يمكن رفع الأجهزة خاصة أنها تتكلف مبالغ مالية ضخمة يوميا، وبالتالي يجوز رفع الأجهزة عن الموت الاكلينيكي، ولا يجوز نقل الأعضاء بعد الموت إلا خلال ساعات معينة، وبالتالي الإجابة شبه المتفق عليه بأنه نعم يجوز هذا النقل.