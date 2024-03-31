الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ناقد فنى: مسلسل الحشاشين فيه كل المواصفات العالمية ويحتاج للتسويق بالدول الأجنبية

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

قال عصام زكريا، الناقد الفني، إنه على مدار السنوات السابقة قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بجهود كبيرة في مجال الدراما المصرية وإنتاجات كثيرة جدًا، وانتشرت هذه الإنتاجات بشكل واسع خارج مصر، ولها تأثير واضح.

وأشار إلى أن بعض المسلسلات التي تمت ترجمتها، منها مسلسل الحشاشين، حققت نسب مشاهدات عالية جدًا في العالم العربي كله. وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن مسلسل الحشاشين يستحق أن تتم ترجمته وعرضه على محطات أجنبية بجانب روسيا وماليزيا، وعقب شهر رمضان يحتاج إلى تسويق أكثر.

مسلسل الحشاشين يحقق مشاهدات كبيرة في العالم العربي

وأكد الناقد الفني أن مسلسل الحشاشين يتوافر فيه كل المواصفات العالمية، من التنفيذ والموضوع والإخراج، مشيرًا إلى أن هناك أعمالًا متنوعة ما بين الكوميدي والدراما والأكشين، وهناك انتشار أكثر للمسلسلات الـ15 حلقة، وذلك أتاح لمسلسلات كثيرة أن تخرج في رمضان. 

لناقد الفني لمتحدة للخدمات الإعلامية المسلسلات نسب شاهدات عالية مشاهدات

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